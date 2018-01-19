Kampüse önem verildi

Rektör Karacabey, geride bıraktığımız 2017 yılında Akdağmadeni Meslek Yüksekokulu ve İlahiyat Fakültesi’ne ek bina yapımının yanı sıra, merkez Erdoğan Akdağ Kampüsü içerisinde de çevre düzenleme çalışması ve kampüs içi yollar inşa edildiğini bildirdi.

Karacabey, bu kapsamda 2017 yılında 69 milyon 500 bin lira ödeneğin 54 milyon 258 bin lirasını 8 farklı proje için harcadıklarını ve projelerin nakdi ve fiziki gerçekleşme oranının yüzde 78 olduğunu ifade etti.

Erdoğan Akdağ Kampüsü’nde ışıklandırma çalışmaları da yaptıklarını söyleyen Rektör Karacabey, “Şehrimizin lokomotifi konumundaki üniversitemizin merkez yerleşkesi böylece daha güzel, uygar ve modern bir görüntü kazanmış oldu” diye konuştu.