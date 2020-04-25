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Kampüs kapısı şekilleniyor

Yozgat Bozok Üniversitesi yerleşkesinin batı yakasına yapımı planlanan giriş kapısında çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

25 Nisan 2020 Cumartesi 03:21
Kampüs kapısı şekilleniyor

YOZGAT Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ yerleşkesinin batı yakasında iş insanı Bilal Şahin’in katkıları ile yapımı planlanan giriş kapısı inşaatı hız kesmeden devam ediyor.  Tıp Fakültesi Araştırma Uygulama Hastanesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Spor Tesis Alanları ve öğrenci yurtlarının içinde yer aldığı yerleşkeye ‘Bilal Şahin Batı Kampüsü’ adı verildi. Bilal Şahin Batı Kampüsü giriş kapısının altyapı çalışmalarına bir süre önce başlanıldı. Peyzaj düzenleme çalışmalarıyla birlikte iki ayda tamamlanması planlanan kapının yapım maliyeti iş insanı Bilal Şahin tarafından karşılandığı bildirildi. Kapı inşaatında sona yaklaşıldığı kaydedildi. Kayseri-Boğazlıyan kara yolunun üniversite yerleşkesinin içinden geçmesi nedeniyle kampüsü ikiye böldüğüne vurgu yapıldı. Üniversitenin önemli fakülteleri, Tıp Fakültesi Araştırma Uygulama Hastanesi ve öğrenci yurtlarının içinde yer aldığı batı yakasının Bilal Şahin Batı Kampüsü olarak adlandırıldığı öğrenildi. Batı Yakası Kampüs Giriş Kapısı’nın üniversitenin bütünlüğü ve görüntüsü açısından önemli bir hizmet olacağının altı çizildi. 

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Kampüs Kapısı şekilleniyor
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