Kampanyaya destek

Altunkuyu, güler yüzlerinden, sabırlarından hiçbir şey kaybetmeden bütün gün yaptıkları gönüllülük esasına dayanan hizmetlerinden dolayı Türk Kızılayı Sorgun Şube Başkanı Ali Ateşer ve arkadaşlarına teşekkür etti. Türk Kızılayı Sorgun Şubesi, Kızılay'ın sadece afet ve felaketlerde yardım yapmadığını, her türlü sıkıntıda vatandaşların yanında olmak gibi bir görevinin bulunduğunu hatırlatmaya yönelik etkinlikler, yardım çalışmaları yapıyor. Sorgun Şubesi içerisinde butik gibi çalışan bir mağaza açan Kızılay, ihtiyaç sahibi ailelerin giyecek ihtiyaçlarını gideriyor. Butik hizmeti veren mağaza cumartesi günleri hizmet veriyor. İhtiyaç sahibi aileler, başvurmaları durumunda ne gibi giysiye ihtiyacı varsa karşılanıyor.