Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 24°
açık
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
102837
ALTIN
258.631
DOLAR
5.6353
STERLİN
7.0090
EURO
6.2683

Kampanyaya destek

TÜRK Kızılayı Sorgun Şubesi tarafından verilen yardım çalışmalarına Sorgun Tekerlekli Sandalye Basketbol Kulübü Başkanı Zeynep Ertal Altunkuyu da destek verdi.

Kampanyaya destek

TÜRK Kızılayı Sorgun Şubesi tarafından verilen yardım çalışmalarına Sorgun Tekerlekli Sandalye Basketbol Kulübü Başkanı Zeynep Ertal Altunkuyu da destek verdi.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 00:00
41 Okunma
Kampanyaya destek

Altunkuyu, güler yüzlerinden, sabırlarından hiçbir şey kaybetmeden bütün gün yaptıkları gönüllülük esasına dayanan hizmetlerinden dolayı Türk Kızılayı Sorgun Şube Başkanı Ali Ateşer ve arkadaşlarına teşekkür etti.  Türk Kızılayı Sorgun Şubesi, Kızılay'ın sadece afet ve felaketlerde yardım yapmadığını, her türlü sıkıntıda vatandaşların yanında olmak gibi bir görevinin bulunduğunu hatırlatmaya yönelik etkinlikler, yardım çalışmaları yapıyor.  Sorgun Şubesi içerisinde butik gibi çalışan bir mağaza açan Kızılay, ihtiyaç sahibi ailelerin giyecek ihtiyaçlarını gideriyor. Butik hizmeti veren mağaza cumartesi günleri hizmet veriyor. İhtiyaç sahibi aileler, başvurmaları durumunda ne gibi giysiye ihtiyacı varsa karşılanıyor. 

Anahtar Kelimeler:
TÜRK Kızılayı Sorgun Şubesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
3 GÜN dediler 6 GÜN oldu!
3 GÜN dediler 6 GÜN oldu!
Tiyatro oyunu ilgi gördü
Tiyatro oyunu ilgi gördü
SEFERBERLiK ANLATILDI
SEFERBERLiK ANLATILDI
Kurbanlıklara yakın takip
Kurbanlıklara yakın takip
Su sorunu çözülüyor
Su sorunu çözülüyor
Yerköy yatırımcı bekliyor
Yerköy yatırımcı bekliyor
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim