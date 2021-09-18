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KAMPANYA BAŞLADI

2020-2021 üretim döneminde tarihinin en yüksek üretim rekoruna imza atması beklenilen Sorgun ilçesinde bulunan Şeker Fabrikası, yeni dönem alım kampanyasını törenle başlattı.

18 Eylül 2021 Cumartesi 00:44
KAMPANYA BAŞLADI

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde bulunan Şeker Fabrikası’nda 2021 -2022 üretim dönemi törenle başladı. 2020-2021 üretim döneminde şeker üretimini önceki yıla göre yüzde 42 artırarak, 72 bin 100 ton şeker üreten fabrika, yılların kazan sorununu 75 t/h buhar kazanı ile çözdü. 23 yıldır damakları tatlandıran Şeker Fabrikasının 23 Ağustos 1990'da temelinin atılıp, 15 Şubat 1998'de hizmete açıldığı bildirildi. Kurulduğunda günlük 3 bin ton pancar işleme kapasitesine sahip olan fabrika, zaman içerisinde üretim kapasitesini artırdı. Yozgat Şeker Fabrikası'nın 2020-2021 üretim döneminde tarihinin en yüksek üretim rekoruna imza atması bekleniyor. Fabrika, 23 Şubat'ta sona ermesi beklenen 2020-2021 kampanya döneminde yaklaşık 75 bin ton şeker elde etmeyi hedefliyor. Yozgat Şeker Fabrikası, tüm zamanların en iyi verilerinin beklendiği 2020-2021 üretim döneminde oluşturacağı 550 milyon liralık katma değer ile şehrin ekonomisine büyük bir katkı sunacak. Bu arada, pancar alım fiyatının açıklandığı,  geçen yıla göre yüzde 25 zam ile 420 lira olarak fiyatın Cumhurbaşkanı tarafından açıklandığı bildirildi. •Sümeyye İlhan• 

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