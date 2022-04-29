Kalplere dokunan yarışma

Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen final yarışmasına Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Rektör Profesör Dr. Ahmet Karadağ, Rektör Yardımcısı Profesör Dr. Güngör Yılmaz, Genel Sekreter Profesör Dr. Uğur Kölemen, Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden, Hayırsever iş insanı Bilal Şahin, fakülte dekanları, öğretim üyeleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Bilal Şahin İlahiyat Fakültesi Dekanı Profesör Dr. Abdulkadir Dündar, fakülte olarak öğrencilerimiz arasında anlamlı bir yarışma düzenlendiklerini söyledi. Dündar, İlahiyat Fakültesi olarak Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı, orucun tutulduğu, evveli rahmet, ortası mağfiret sonu ise kurtuluş olan ramazan ayının son günlerinde fakülte de eğitim öğren öğrenciler arasında Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma yarışması kalplere dokunmak istediklerini ifade etti.

Öğrencileri çok sevdiğini ve her zaman yanlarında olduğunu belirten hayırsever iş insanı Bilal Şahin, “Yozgat Bozok Üniversitemiz Yozgat’ın ilim irfan yuvası. Buranın gelişmesi Yozgat’ın gelişmesine çok önemli katkılar sağlayacaktır. Ben de imkânlarım dâhilinde hem üniversite yönetiminin hem de öğrencilerimizin yanındayım. Öğrencilerimiz burada asla yalnız ve sahipsiz değil. Öğrencilerden beklentim derslerinde başarılı olmalarıdır. Burada donanımlı bir eğitimle mezun olarak vatanına, milletine ülkesine faydalı birer birey olarak hizmet etmelerini arzu ediyorum. Bir ihtiyacınız olduğunda ben de yanınızdayım. Sizleri başkasına muhtaç etmeyiz. Bu duygularla Kadir geceniz ve Ramazan Bayramınızı tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ da yaptığı konuşmada bin aydan daha hayırlı gece olan kadir gecesini tebrik ederek sözlerine başladı. Karadağ konuşmasını şöyle sürdürdü: “Ramazan ayı Kur’an’ın indirildiği ay. Bu ayda Kur’an’la daha fazla hem hâl oluyoruz. Kur’an bildiğimiz kadarıyla üç şekilde okunur denilmiştir. Birincisi dilin okumasıdır ki, bu kıraattır. Dil okursa diğer diller susar. Çünkü Kur’an okunduğunda diğer dillerin konuşması istenmez ve Kur’an dinlemek farzdır. O dil iyi kıraat etmişse akla sirayet eder. İkincisi aklın okumasıdır. Eğer akıl okumuşsa bu tefekkürdür. O tefekkürle insan, haddini, hududunu, insan olma şerefini tekrar hatırlar. Eğer o tefekkür, kıraat ve okumayla birlikte akla sirayet etmiş ise oradan kalbe geçmişse o zaman hayat bulur. Kur’an insan için kurtuluştur. İnsan için ebediyette sonsuz bir rahmettir. Kur’an’ı kıraat ederken aklederek, tefekkür ederek ve o tefekkürle kalbe sirayet ederek okumayı başta kendi nefsim olmak üzere Allah’tan niyaz ediyorum. Bilal Şahin İlahiyat Fakültemizin bu anlamlı etkinliğini önemsiyorum. Çok güzel bir etkinlik. Bundan sonraki dönemde de kıraat yarışmaları yapalım ama Kur’an’ı anlama, düşünme adı altında da yarışmalarımız olsun. Kur’an hadimi olan Bilal Şahin beyin isminin olduğu Bilal Şahin İlahiyat Fakültemizde bundan sonraki yıllarda bir taraftan kıraatla, aklımıza gönüllerimize sirayet ederken, Kur’an o zaman hayatımızda makes bulacaktır diye düşünüyorum. İnşallah bundan sonraki senelerde hem kıraat hem de Kur’an’ı anlamak temelinde yarışmalara devam edeceğimizi umuyorum. Bu vesile ile yarışmaya katkı sağlayan herkse teşekkür ediyorum.”

Kız ve erkek kategorilerinde 51 öğrencinin katılımı ile yapılan Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması’nda jüri tarafından yapılan değerlendirme sonrasında dereceye giren öğrencilere Hayırsever iş insanı Bilal Şahin tarafından hediyeler takdim edildi. Programda Bilal Şahin İlahiyat Fakültesi tasavvuf musikisi korosu da konser verdi.