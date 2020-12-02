Kalkınmaya yerel destek

ÇEKEREK ilçesinde Girişimci Kadınlar Kooperatifi tarafından üretimi yapılan, bölgede yetişen Kuşburnu toplanılarak üretim merkezinde Marmelat, Çekerek bağlarında yetişen üzümler Pekmez yapılarak, pazara sunuldu. Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, Kaymakam Hüseyin Kaplan ile birlikte merkezi ziyaret ederek, girişimci kadınlardan yaptıkları çalışmalar ile ilgili bilgi aldı. Başkan Çakır, kadınların el becerileriyle mutfaklardan eksik olmayan bir lezzet haline geldiğini söyledi. Başkan Çakır, ‘’Yerelden Kalkınma olarak her hanemizin üretim merkezi haline dönüştürülmesini hedefleyerek çıkmış olduğumuz bu yolda hanım kardeşlerimize verdiğimiz destek ile Tarım Kredi Kooperatifi ile anlaşma sağlayarak Tarım Market raflarında Çekerek Kuşburnu Marmelattı ve Çekerek Üzüm Pekmezi yerlerini alacaktır’’ dedi. Başkan Çakır, önümüzdeki yıl oluşturdukları Kuşburnu ormanları ve Üzüm bağları ile markalaşma yolunda emin adımlarla ilerleyeceklerini anlattı. Başkan Çakır, ‘’Bu güzel lezzeti tatmanız için hemşehrilerimizden Tarım Kredi Kooperatifine ait Tarım Marketlerden Çekerek Üzüm Pekmezi ve Çekerek Kuşburnu Marmelatlarını alarak mutfaklarını donatmaları, yerelde kalkınmanın modelini oluşturan bu güzel birlikteliği pekiştirecek ve Çekerekli hanımlarımızın ellerinden güzel lezzetler mutfaklarımıza taşınacaktır’’ diye konuştu. •Seyfettin SAĞLAM•