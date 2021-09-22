KALKINMA PROGRAMI TANITILDI

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığını oluşturan, Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde ve Yozgat illerinin 2021-2023 yılları arasını kapsayacak Kalkınma Programı Yozgat’ta tanıtıldı.

Küçük Ölçekli Sulama İşleri Programı kapsamında bu yıl Yozgat’ta toplamda 3'ü KÖSİP olmak üzere 15 projeye 11 milyon 338 bin lira destek veren Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, 2022 yılı için proje tekliflerini almaya başladığı hatırlatıldı. 30 Kasım 2021 tarihine kadar alınacak proje tekliflerinin internet üzerinden yapılması istendi. KOP tarafından 2016-2021 yılları arasında Yozgat’ın 196 projesine 89 milyon 650 bin 793 lira hibe desteği sağladığı kaydedildi. KOP İdaresi Başkanı Mahmut Sami Şahin, Türkiye yüzölçümünün yüzde 12,2’sine tekabül eden, 8 ilden oluşan ve 4,5 milyon nüfusun yaşadığı 95 bin 580 kilometrelik bir alanda faaliyet yürüttüklerini söyledi. Şahin, ‘’Türkiye’nin güçlü bölgelere ihtiyacı olduğu teziyle, bölgemizdeki üniversiteler, yerel yönetimler, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektörle birlikte güç birliği yaparak çalışmalarına devam etmektedir’’ dedi. Şahin, KOP Bölgesinin, sahip olduğu geniş tarım arazileri, derin tarihi birikimi, sahip olduğu jeopolitik konum, mevcut esnek işgücü yapısı, güçlü beşeri sermayesi, gelişmiş OSB altyapısı ile ülkenin yeni cazibe merkezi olabilecek bir bölgesi olduğuna vurgu yaptı. KOP Bölgesinin, aynı zamanda ülkenin merkezinde yer alan bir konumda olduğunu, ülke gıda üretiminde stratejik öneme sahip bulunduğunu hatırlatan Şahin, konuşmasında şu görüşlere yer verdi:

‘’Yozgat ilimizin ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır. İlimiz, tarımsal üretim açısından ülkemizin önde gelen illeri arasında yer almaktadır. Daha çok tahıl üretiminin yapıldığı yöre, üretim miktarı açısından yeşil mercimek, şeker pancarı, aspir, nohut durum buğdayında ilk sıralarda yer almaktadır. İlde bulunan geniş mera alanları mera hayvancılığının da gelişmesini sağlamıştır. Öte yandan sanayi sektörü de son yıllarda gelişmektedir. Özellikle gıda, konfeksiyon, metal işleme, tuğla ve hazır beton öne çıkan faaliyet kolları arasında yer almaktadır. Yakın bir zamanda hizmete açılması planlanan Ankara-Yozgat Yüksek Hızlı Tren ile birlikte il ekonomisinin daha da canlanması beklenmektedir.’’

SULAMADA TASARRUF

KOP İdaresi Başkanı Şahin, bölgenin kapalı havza olması nedeniyle tarımda sulama suyunun tasarruflu kullanımının ülke gıda güvencesi bakımından büyük önem arz ettiğini kaydetti. Şahin, ‘’Bunun için suyun membaından alınıp bitki kök bölgesine kadar iletiminde kayıpları çağın teknikleri kullanılarak asgari seviyeye düşürmek bölgemiz için zorunludur. Bunun için doğru sulama yöntemini kullanmak gerekiyor. Damla sulama yöntemi ile salma sulama yöntemine göre yüzde 47 tasarruf, yağmurlama sulama yöntemi ile salma sulama yöntemine göre yüzde 38 sulama suyundan tasarruf sağlanabilmektedir. Bu nedenle; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı KOP idaresi olarak Mevcuttaki klasik sistem sulama şebekelerini de verimliliği yükseltmek ve su tasarrufu amacıyla Otomasyon kontrollü modern kapalı sisteme dönüştürüyoruz’’ şeklinde konuştu.

Şahin, 2021-2023 yıllarını kapsayan ve Bölge Kalkınma Programı olarak adlandırılan yeni nesil eylem planını başta kalkınma ajansları olmak üzere bölgedeki diğer paydaşlar ile işbirliği içerisinde hazırladıklarını bildirdi. Şahin, ‘’Bölge Kalkınma Programı, önceki Eylem Planlarından farklı olarak KOP İdaremizin sorumlu olduğu bölgeyi bir bütün olarak ele alan ve bölgenin kendine özgü potansiyel ve ihtiyaçlarından hareketle, belirlenmiş olan sonuç odaklı sektörel programları içermektedir. KOP İdaremiz, başta tarım ve sulama olmak üzere; kültür, sosyal içerme, turizm, kırsal kalkınma ve enerji alanlarında destek vermekte; bu destekler yerinden kalkınma anlayışıyla, katılımcı bir şekilde tasarlanmakta ve uygulanmaktadır. Ekonomik ve sosyal kalkınmayı desteklemek üzere rekabetçi ürün türlerine geçiş, pazarlama imkânlarının genişletilmesi, organik tarım, yenilenebilir enerji ve inovasyon çalışmaları, insan kaynakları ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi, doğal varlıkların ve kültürel mirasın korunması ve değerlendirilmesi, bölgelerin rekabet gündemini desteklemede yeni dönemin önemli unsurları olacaktır’’ diyerek, konuşmasını tamamladı.

PROTOKOL İMZALANDI

Konuşmaların ardından KOP İdaresi tarafından mali destek verilmesi uygun bulunan ‘KOP Enerji Verimliliği, KOP Enerji Merkezi, Enerji Verimliliği Pilot Uygulama ve Araştırma, KOP Yerköy Jeotermal Su Depolama ve Otomasyon Sistemi Kurulması’ projeleriyle ilgili sözleşmeler imzalandı. Hazırlanan protokole Yozgat Valisi Ziya Polat ve KOP İdaresi Başkanı Mahmut Sami Şahin imzaladı. •Sümeyye İlhan•