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KALKINMA iÇiN BiRLiK OLDULAR

Yerköy’ün ekonomik yapısı masaya yatırılarak, ilçenin gelişmesine yönelik yol haritası belirlendi.

11 Mart 2020 Çarşamba 03:32
KALKINMA iÇiN BiRLiK OLDULAR

YERKÖY ilçesinin sosyal, kültürel, ekonomik, ticari alanda yaşadığı sorunların konuşulup, çözüm önerilerinin değerlendirildiği toplantıda, ilçe yöneticileriyle siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri bir araya geldi. Kaymakam Mustafa Karaca başkanlığındaki toplantıya, Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İl Koordinatörü Selim Türker, Yerköy Sulama Birliği Başkanı Ruhi Soldamlı da katıldı. Toplantıda, AK Parti, CHP, MHP, İyi Parti İlçe Başkanları, Yönetim Kurulu Üyeleri, İl Genel Meclis Üyesi Aziz Başak, Sivil Toplum Kuruluşlarının Temsilcileri ve Muhtarlar da toplantıda hazır bulundu. Kaymakam Mustafa Karaca, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Yerköy ekonomisinin gelişmesi için ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını söyledi. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Yozgat İl Koordinatörü Selim Türker, kurum tarafından sağlanan destekler hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Türker, Tarım ve Hayvancılık sektörlerinde bir çok alanda yüzde 70’e varan hibe desteği sağlandığını, 2011 yılından beri Yozgat’ın yapılan IPARD yatırımlarının ‘IPARD I programında 42 il arasında en fazla hibe dağıtan 5’inci il’ olduğunu kaydetti. Türker, bugüne kadar vermiş oldukları hibe desteği ile Yozgat’a yapılan yatırım miktarının 355 milyon lira olduğuna vurgu yaparak, ‘’Yatırımı devam eden, sözleşme sürecindeki projeler, 2020 yılı içerisinde Yozgat’ta ve Türkiye’de TKDK desteklerinin ekonomiye yön verecek düzeyde olacaktır. Bundan sonra ki süreçte de Yozgat’ın daha fazla IPARD desteklerinden faydalanabilmesi için çalışmalarımızı daha etkin bir şekilde devam ettireceğiz’’ dedi. Yerköy Sulama Birliği Başkanı Ruhi Soldamlı, ‘Su ve Kuraklık’ konusunda bilgilendirmede bulundu, Soldamlı, İlçede genel olarak Pancar, Mısır ve Yoncanın ekiminin yapıldığını hatırlattı, Gelin Güllü Barajında yaşanılan su sıkıntısı ve kuraklık nedeniyle çiftçinin zarar görmemesi için yapılması gereken su tasarrufu konusunda uyarılarda bulundu. Kaymakam Mustafa Karaca ve Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz ile STK temsilcileri, siyasi parti temsilcileri Yerköy için gerçekleştirilebilecek yatırımlar konusunda fikir alışverişinde bulundu. Oluşturulan birlik ve beraberlik ortamının Yerköy için büyük bir kazanç olacağı konusunda görüş birliğine varıldı.

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