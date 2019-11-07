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Kale gibi takım kurdular

YOZGAT’ta Amatör Kümede mücadele edecek olan yeni bir spor kulübü kuruldu.

Kale gibi takım kurdular

YOZGAT’ta Amatör Kümede mücadele edecek olan yeni bir spor kulübü kuruldu.

07 Kasım 2019 Perşembe 04:04
Kale gibi takım kurdular

Yozgat merkeze bağlı Kale Köylüleri tarafından Kalespor yeni sezondan itibaren Yozgat Amatör Küme Futbol Ligi’nde mücadele etmeye başlayacak. Kalespor Kulüp Başkanı İsmail Güleç, bu sene ilk defa kurdukları ligde kendilerine yeni vizyon ve misyon belirlediklerini söyledi. Güleç, ‘’Kalespor olarak misyonumuz Yozgat Yerel Liglerinde sürekli kendini yenileyen üstüne koyarak hedefine ilerleyen, kendine güven, cesaret, bütünlük, işbirliği, dürüstlük, mücadele isteği, takım disiplini yardımlaşma ve hepsinden önemlisi başarı ve başarısızlığı sindirebilmeyle öğrenen bireyleri kulübümüz bünyesinde toplamak. Bütün bu özellikleri herhangi bir ayrım gözetmeksizin tüm ekibimize benimsetmek. Bu amaç doğrultusunda, sportif alanındaki örnek çalışmaları nedeniyle ilgili federasyonlar, özel kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları, demekler, vakıflar ve diğer eğitim kuruluşları ile işbirliği yaparak, sporcu ve antrenörlerimizin eğitim ile etkinliklere katılımını sağlamak ve kendilerini geliştirmelerine olanak sağlayarak akılcı ve sağduyulu, düşünen, sorgulayan, özgüven sahibi, farklılıklara saygılı ve üretken bir neslin gelişmesine katkıda bulunmak istiyoruz. Vizyonumuz ise uygun ekipman, sistem ve donanımlı kadroya sahip olarak, faaliyet gösterilen tüm branşlarda sporcularımızın en yüksek hedef doğrultusunda bölgemizde ve ulusal alanda maksimum başarıyı ortaya koyabilecekleri. Spor ve eğitim ile iç içe bir ortamda, eğitilmiş, çağdaş, üreten, sorgulayan ve potansiyelini ortaya çıkartan bireyler yetiştirerek Yozgat ve Türk sporuna katkı sağlamak. Sporu yaşam biçimi haline getirmiş bireylerin sportif yaşam hedeflerine ulaşabilecekleri ve tüm paydaşların aidiyet duygusu hissederek bir parçasını oluşturabilecekleri ortamları yaratmak sürdürülebilir bir yapıda mücadele ettiği kulvarlarda Yozgat'ın ve Türkiye'nin sürekli üst sıraları zorlayan ve daima üst basamaklarda yer alan Kulübü olmaktır’’ dedi.

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Kale Gibi Takım Kurdular
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