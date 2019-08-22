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Kaldırımdaki Trafo

YOZGAT Merkez, Medrese Mahallesi Çubukçu Çıkmaz Sokağındaki yaya kaldırımın ortasında yer alan, bölgedeki binaların elektrik enerjisi akımını destekleyen trafolar görenleri şaşkına çevirmesine karşın, yıllardır kaldırılması yönünde bir adım dahi atılmadı.

Kaldırımdaki Trafo

YOZGAT Merkez, Medrese Mahallesi Çubukçu Çıkmaz Sokağındaki yaya kaldırımın ortasında yer alan, bölgedeki binaların elektrik enerjisi akımını destekleyen trafolar görenleri şaşkına çevirmesine karşın, yıllardır kaldırılması yönünde bir adım dahi atılmadı.

22 Ağustos 2019 Perşembe 00:00
Kaldırımdaki Trafo

Şehrin göbeğinde, Lise Caddesi’ne alternatif olarak da kullanılan Sokakta önceki yıllarda belediye tarafından düzenleme çalışması yapıldı. Yaya kaldırım genişletildi. Ağaçlar ile aydınlatma direkleri aynı noktadan şerit halinde götürüldü. Ancak, yaya kaldırımın tam ortasında kalan elektrik enerji hatlarını destekleyen trafolar kaldırılmadı. Yayaların geçişlerini engellediği gibi kötü bir de görünüm yaratan trafo sandıklarının bina duvarına veya diğer ağaç ve aydınlatma direklerinin bulunduğu kesime paralel hale getirilmesi isteniyor. 

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