Kaldırımdaki Trafo

Şehrin göbeğinde, Lise Caddesi’ne alternatif olarak da kullanılan Sokakta önceki yıllarda belediye tarafından düzenleme çalışması yapıldı. Yaya kaldırım genişletildi. Ağaçlar ile aydınlatma direkleri aynı noktadan şerit halinde götürüldü. Ancak, yaya kaldırımın tam ortasında kalan elektrik enerji hatlarını destekleyen trafolar kaldırılmadı. Yayaların geçişlerini engellediği gibi kötü bir de görünüm yaratan trafo sandıklarının bina duvarına veya diğer ağaç ve aydınlatma direklerinin bulunduğu kesime paralel hale getirilmesi isteniyor.