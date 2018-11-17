Kaldırım çalışmasına başlanıldı

Yozgat Belediyesi ekipleri, karayolları tarafından tamamlanan kesimlerde, belediyenin sorumluluk alanında bulunan kesimlerde yaya kaldırım çalışması yapılıyor. Çalışmalara karayolunun 4 yol kavşağındaki Askeri Gazino bölgesinden başlanıldı. Belediyenin, karayollarının çalışmalarını tamamlanmasının ardından kaldırım çalışmalarına ağırlık vereceği bildirildi.
17 Kasım 2018 Cumartesi 07:25
14 Okunma
Dikkat!
Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.
Üye Girişi Üye Ol