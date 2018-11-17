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Kaldırım çalışmasına başlanıldı

YOZGAT Şehir Merkezinden geçmekte olan Doğu Anadolu Bölgesindeki illeri batı bölgelerindeki illere bağlayan Uluslararası E-88 karayollarının tamamlanan kesimlerinde Belediye de kaldırım çalışması başlattı.

Kaldırım çalışmasına başlanıldı

YOZGAT Şehir Merkezinden geçmekte olan Doğu Anadolu Bölgesindeki illeri batı bölgelerindeki illere bağlayan Uluslararası E-88 karayollarının tamamlanan kesimlerinde Belediye de kaldırım çalışması başlattı.

17 Kasım 2018 Cumartesi 07:25
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Kaldırım çalışmasına başlanıldı

Yozgat Belediyesi ekipleri, karayolları tarafından tamamlanan kesimlerde, belediyenin sorumluluk alanında bulunan kesimlerde yaya kaldırım çalışması yapılıyor. Çalışmalara karayolunun 4 yol kavşağındaki Askeri Gazino bölgesinden başlanıldı. Belediyenin, karayollarının çalışmalarını tamamlanmasının ardından kaldırım çalışmalarına ağırlık vereceği bildirildi.

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Kaldırım çalışmasına Başlanıldı
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