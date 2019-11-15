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Kalabalığa salon dar geldi

ŞEFAATLİ İlçe Müftülüğü tarafından organize edilen ‘Peygamberimiz ve Aile’ temalı konferans büyük ilgi görü, salon vatandaşları almadı.

Kalabalığa salon dar geldi

ŞEFAATLİ İlçe Müftülüğü tarafından organize edilen ‘Peygamberimiz ve Aile’ temalı konferans büyük ilgi görü, salon vatandaşları almadı.

15 Kasım 2019 Cuma 04:04
Kalabalığa salon dar geldi

Şefaatli İlçe Müftüsü Nazım Haksever, "Bu anlamlı buluşmamıza uzaktan yakından katılarak bu salonu dolduran kardeşlerime teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Görüyorum ki Peygamber aşkı, salonlara sığmıyor. Bu aşkınız sevdanız daim olsun" dedi. Yozgat İl Müftüsü Salih Sezik de, ‘’Yüce Rabbim bizlere Peygamberimizi anlamayı, hayatımıza rehber edinebilmemizi, onun Aile ahlakını yuvalarımızda yaşatabilmemizi nasip eylesin. Allah bizlere rahmetiyle merhametiyle muamele eylesin inşallah. Şefaatli'ye teşrif ederek bizleri onurlandıran Nevşehir İl Müftüsü, değerli gönül insanı Muhterem Yakup Öztürk hocamıza da hoş geldiniz diyor selamlarımı sunuyorum" diye konuştu. Nevşehir İl Müftüsü Yakup Öztürk daha sonra ‘Peygamberimiz ve Aile’ temalı konferansını verdi. 

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Kalabalığa Salon Dar Geldi
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