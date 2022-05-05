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Kahvaltıda buluştular

Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Mustafa Kozan, Ramazan Bayramı dolayısıyla kahvaltıda personel ile bir araya geldi.

05 Mayıs 2022 Perşembe 02:09
Kahvaltıda buluştular

Personel ile bayramlaşan Kozan, daha sonra hastanede yatarak tedavi gören hasta ve yakınları ile bayramlaştı. Personelin ve yatarak tedavi gören hastaların bayramını kutlayan Kozan, Ramazan Bayramı dolayısıyla hastaları yalnız bırakmayarak, hem bayramlaşma hem de sohbet etme fırsatı bulduklarını söyledi. Hastanede tedavi gören halkı hasta gibi değil, misafir gibi gördüklerini belirten Kozan, “Sağlıklarına kavuşmaları için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz. Bu mutlu günde hastalarımızı ve değerli sağlık çalışanlarımızı ziyaretlerde bulunarak, hem bayramlaştık hem de sohbet ettik. Hastalarımızın ve tüm çalışanlarımızın bayramı mübarek olsun" dedi. •Rabia Şahin•

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