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Kağıtlar dönüşüme gönderildi

Sorgun Belediyesi 8 ay içerisinde 295 ton kağıt, 150 ton plastik atık toplanmasını sağlayarak, geri dönüşüme gönderdi.

30 Mayıs 2020 Cumartesi 01:40
Kağıtlar dönüşüme gönderildi

SORGUN Belediyesi, ambalaj atıklarının kaynağında evsel atıklara karıştırılmadan ayrı toplanması, geri kazanılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, okullar, resmi daireler, iş yerleri, son olarak Cumhuriyet Caddesi’nde ambalaj atığı toplama noktaları oluşturduklarını hatırlattı. Ekinci, 8 aylık çalışmalar sonucunda 295 ton atık kağıt, 150 ton plastik atık toplanarak geri dönüşüm tesisinde gerekli işlemler yapılarak, bu atıkların çevreye verecekleri zararların önüne geçtiklerini söyledi. Başkan Ekinci, ‘’Bir ton kağıdın geri dönüşümüyle 17 adet yetişmiş çam ağacının kesilmesinin önüne geçiliyor, bir ton cam atığın geri dönüşümüyle 100 litre benzin tasarrufu, bir ton metal atığın geri dönüşümüyle bin 300 kilo ham madde tasarrufu, bir ton plastik atığın geri dönüşümüyle 14 bin kw saat enerji tasarrufu sağlanıyor. Bilinçlenerek büyüyecek, çevreye duyarlı modern bir şehir olacağız’’ dedi.

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Kağıtlar Dönüşüme Gönderildi
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