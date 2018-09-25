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Kadışehri’ne Emniyet binası

KADIŞEHRİ ilçesinde yapımı öngörülen Emniyet Müdürlüğü hizmet binası inşaatına hız verildi.

Kadışehri’ne Emniyet binası

KADIŞEHRİ ilçesinde yapımı öngörülen Emniyet Müdürlüğü hizmet binası inşaatına hız verildi.

25 Eylül 2018 Salı 08:05
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Kadışehri’ne Emniyet binası

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yatırım programına alınan, Yozgat İl Özel İdaresi tarafından ihalesi yapılan Kadışehri Emniyet Müdürlüğü binasının yapımına önceki yıl Kasım ayında başlandı. 4 milyon 348 bin 300 liraya ihale edilen binanın kaba inşaatı büyük oranda tamamlandı. Çalışmaların biran önce bitirilip, hizmete alınması için inşaat yapımına hız verildi.

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