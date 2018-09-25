Kadışehri’ne Emniyet binası

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yatırım programına alınan, Yozgat İl Özel İdaresi tarafından ihalesi yapılan Kadışehri Emniyet Müdürlüğü binasının yapımına önceki yıl Kasım ayında başlandı. 4 milyon 348 bin 300 liraya ihale edilen binanın kaba inşaatı büyük oranda tamamlandı. Çalışmaların biran önce bitirilip, hizmete alınması için inşaat yapımına hız verildi.