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Kadışehri’nde Hayvan Pazarı açık

KADIŞEHRİ Belediye Başkanı İrfan Akın, ilçede kurulan canlı hayvan pazarının her zaman açık olduğunu söyledi.

Kadışehri’nde Hayvan Pazarı açık

KADIŞEHRİ Belediye Başkanı İrfan Akın, ilçede kurulan canlı hayvan pazarının her zaman açık olduğunu söyledi.

07 Ocak 2020 Salı 03:43
Kadışehri’nde Hayvan Pazarı açık

Başkan Akın, ‘Kadışehri Canlı Hayvan Pazarı’nın kapalı olduğu’ yönünde söylentilerin bulunduğunu, bunun gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Başkan Akın, ‘’Böyle spekülasyonlara kulak asmayın, Kadışehri Hayvan pazarımız yöre esnaflarımızın hizmetine açıktır’’ dedi. Belediye Başkanı Akın, ilçede 1950 yılında kurulmaya başlayan Canlı Hayvan Pazarı’nın bölgedeki en eski ve kalıcı hayvan pazarlarından birisi olduğunu da hatırlattı. Kadışehri ilçesinde AB standartlarına uygun olarak projelendirilen Canlı Hayvan Pazarının 10 bin metrekarelik bir alanda kurulduğunu da bildiren Akın, bölgedeki il ve ilçelerden besicilerin hayvanlarını satabilmek için Kadışehri ilçesine geldiklerini de sözlerine ekledi. 

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Kadışehri’nde Hayvan Pazarı Açık
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