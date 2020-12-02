Kadışehri ilçesinde yol çalışmaları tamam

Kadışehri Belediye Başkanı İrfan Akın, 2020 yılı içinde yapımını programa alıp başlatılan 5 mahalle ve ilçe merkezini kapsayan 25 bin metrekarelik kilit parke çalışmasının, ekiplerin fedakarca çalışmaları sonucu tamamlandığını söyledi. Başkan Akın, ‘’Halkımızın daha temiz, daha düzenli cadde ve yollara kavuşması için yürüttüğümüz bu çalışmalarımızda emeği geçen herkese halkımız adına yürekten teşekkür ediyorum. Mevsim şartları gereği kilit parke sezonunu kapattık. Ülkemizin ve belediyemizin imkanları çerçevesinde halkımıza hizmet üretmeye ve bu hizmetlerimizi ilçemizin her noktasına eşit şekilde ulaştırmaya gayret edeceğimizden emin olabilirsiniz’’ diye konuştu.