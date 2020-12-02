Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1325
ALTIN
456.751
DOLAR
7.8499
STERLİN
10.5057
EURO
9.4493

Kadışehri ilçesinde yol çalışmaları tamam

KADIŞEHRİ İlçesinde, belediye tarafından çalışma programına dahil edilen şehir içi yol ve kaldırım çalışmaları tamamlandı.

02 Aralık 2020 Çarşamba 00:22
Kadışehri ilçesinde yol çalışmaları tamam

Kadışehri Belediye Başkanı İrfan Akın, 2020 yılı içinde yapımını programa alıp başlatılan 5 mahalle ve ilçe merkezini kapsayan 25 bin metrekarelik kilit parke çalışmasının, ekiplerin fedakarca çalışmaları sonucu tamamlandığını söyledi. Başkan Akın, ‘’Halkımızın daha temiz, daha düzenli cadde ve yollara kavuşması için yürüttüğümüz bu çalışmalarımızda emeği geçen herkese halkımız adına yürekten teşekkür ediyorum. Mevsim şartları gereği kilit parke sezonunu kapattık. Ülkemizin ve belediyemizin imkanları çerçevesinde halkımıza hizmet üretmeye ve bu hizmetlerimizi ilçemizin her noktasına eşit şekilde ulaştırmaya gayret edeceğimizden emin olabilirsiniz’’ diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Kadışehri Ilçesinde Yol çalışmaları Tamam
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ORGANiK TARIM YAPIN
ORGANiK TARIM YAPIN
Mesai saatleri değişti
Mesai saatleri değişti
Kooperatifçilik Otobüsü Yozgat’ta
Kooperatifçilik Otobüsü Yozgat’ta
Tarihi eser kaçakçılığı
Tarihi eser kaçakçılığı
Asfalt hazırlığı
Asfalt hazırlığı
Kalkınmaya yerel destek
Kalkınmaya yerel destek
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim