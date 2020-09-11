Kadınların konuğu

Kınay, ilçede Belediye Başkanı Ahmet Koçak ve Aydıncık Kadın Girişimciler Kooperatifi Başkanı Nimet Türker ile görüşüp, Kültür Evi’nde sergilenen ürünleri inceledi, bilgi aldı.
11 Eylül 2020 Cuma 00:39
TARIM Kredi Kooperatifleri Yem Fabrikaları Genel Müdürü Hasan Fehmi Kınay, Aydıncık ilçesinde kadınlar tarafından üretimi yapılan ürünleri inceleyip, bilgi aldı.
Kınay, ilçede Belediye Başkanı Ahmet Koçak ve Aydıncık Kadın Girişimciler Kooperatifi Başkanı Nimet Türker ile görüşüp, Kültür Evi’nde sergilenen ürünleri inceledi, bilgi aldı.