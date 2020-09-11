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Kadınların konuğu

TARIM Kredi Kooperatifleri Yem Fabrikaları Genel Müdürü Hasan Fehmi Kınay, Aydıncık ilçesinde kadınlar tarafından üretimi yapılan ürünleri inceleyip, bilgi aldı.

11 Eylül 2020 Cuma 00:39
Kadınların konuğu

Kınay, ilçede Belediye Başkanı Ahmet Koçak ve Aydıncık Kadın Girişimciler Kooperatifi Başkanı Nimet Türker ile görüşüp, Kültür Evi’nde sergilenen ürünleri inceledi, bilgi aldı. 

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Kadınların Konuğu
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