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Kadınlardan, şiddete tepki

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Yozgat Kadın Kolları Başkanı Şule Boztepe, kadın ve çocuk hakları açısından 2020 yılını değerlendirdi.

31 Aralık 2020 Perşembe 00:33
Kadınlardan, şiddete tepki

Boztepe, pandemiyle mücadele edilen 2020 yılında, kadınlar açısından çok daha zor bir yıl olduğuna dikkat çekerek, ‘’En az 297 kadın katledildi, 161 kadın da şüpheli şekilde öldü. Aldıkları göstermelik cezalarla adeta sırtları sıvazlanan katiller, can almaya devam etti’’ dedi. Boztepe, kadınların, en çok ateşli silahlarla, evlerinde ve sokak ortasında öldürüldüğüne vurgu yaparak, ölümün, kadınlara hep en yakınlarından geldiğini, kadını her defasında eve hapseden, itaat etmeye zorlayan zihniyetin, katillerini de ürettiğinin altını çizdi. Boztepe, ‘’Kadınların ve çocukların hayatlarını tek tipleştirmeye çalışan bu zihniyetle, ilk önce biz kadınlar hesaplaşacağız, çünkü asla ödün vermeyeceğimiz haklarımız var! Her gün yaşam çığlığını büyüten ve örgütlü gücüyle yeniden ayağa kalkan kadın mücadelesi var! Tercihimiz eşit, özgür, demokratik, adil bir yaşamdan yana… Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları olarak, Türkiye’nin her bir köşesinde örgütleniyoruz. Hızla artan kadın üyelerimizle, her geçen gün sesimizi çoğaltıyoruz. Şiddet gören, yalnızlaştırılan kadın ve çocuklara Yaşam Hak destek hattımızla ulaşıyoruz. Onlara ‘Yalnız değilsin biz varız’ diyoruz. Kadın dernekleriyle kenetlenerek, örgütlü mücadelemizi büyütüyoruz. 2021 yılında, dipten gelen bir dalgayla kadınların, ülkemizin kaderini değiştireceğine inanıyor, hepinizi en içten dileklerimizle selamlıyoruz’’ ifadelerini kullandı.

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Kadınlardanşiddete Tepki
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