Kadınlara mesleki eğitim

Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından KOP SOGEB mali destek çağrı programı kapsamında hazırlanan, KOP tarafından desteklenen ‘KOP İle Öz Bakıma Destek Elemanı Eğitimi’ projesinin tanıtımı yapıldı, eğitime alınan 60 kadına katılım belgeleri düzenlenen tören ile verildi. Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Mahmut Sami Şahin’in de katıldığı törende, istihdam sorunundan etkilenen kadının çalışma hayatına dahil edilmesi amacıyla Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından kadın işgücünün istihdamının artırılması için KOP SOGEP mali destek çağrı programları kapsamında ‘KOP İle Öz Bakıma Destek Elemanı Eğitimi’ ile ilgili proje hazırlandığı hatırlatıldı. KOP tarafından uygun görülen 264 bin lira bütçeli ‘Öz Bakıma Destek Elemanı Eğitimi’ projesi ile sosyo-ekonomik destek alan 18-45 yaş arası 60 kadın kursa alındı. Kursiyerlere, mesleki eğitim faaliyeti kapsamında, yaşlı ve hasta ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde yeteneklerinin yeniden yapılandırılması yoluyla öz bakıma destek elemanı eğitimi verildiği aktarıldı. Projeye dahil edilen 60 kadının ilk grup eğitimi 29 Aralık’ta tamamlanacağı diğer grubun eğitiminin ise 8 ay süreceği bildirildi.

KOP’TAN DESTEK

Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Mahmut Sami Şahin, KOPSOGEP ile şimdiye kadar toplam 106 proje için 22 milyon 729 bin 500 lira aktarıldığını söyledi. Şahin, Bu projeler sayesinde kırsal alandan kent merkezine yapılan göçün önüne geçmeyi, bölgede yeni bir iş sahası oluşturmayı, ekonomik hayatta aktif olarak yer almayan özellikle gençler ve kadınlar olmak üzere yerel halkın üretimde yer almasını sağlamayı hedeflediklerini söyledi. Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli ise, toplumu koruyucu, önleyici, eğitici, geliştirici, güçlendirici, rehberlik ve rehabilite edici sosyal hizmet faaliyetlerine ilişkin her yıl kalkınma ajanslarına projeler sunarak çocuk, kadın, engelli alanında kamuoyundaki eğilim ve beklentileri karşılamaya çalıştıklarını aktardı. Neşeli, 2021 yılı KOP SOGEP mali destek çağrı programına İl ‘KOP İle Öz Bakıma Destek Elemanı Eğitimi Projesi’ ile katıldıklarını hatırlattı. Neşeli, projedeki amaçlarının kadın istihdamı olduğunun altını çizdi. Konuşmaların ardından Proje Koordinatörü Psikolog Ayça Şahin, slayt eşliğinde proje hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Daha sonra proje kapsamında kursa alınan kursiyerlere katılım belgeleri verildi. •İhsan Çelikkaya•