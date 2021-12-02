Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Kadınlara mesleki eğitim

Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve KOP SORGEB tarafından da mali destek almaya hak kazanan ‘KOP İle Öz Bakıma Destek Elemanı Eğitimi Projesi’nin tanıtımı yapıldı. Proje kapsamında 60 kursiyer eğitime alınırken, eğitimler sonrasında kursiyerler içerisinden belirlenecek olan en az 9 kişi Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nde istihdam edilecek.

02 Aralık 2021 Perşembe 00:54
Kadınlara mesleki eğitim

Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından KOP SOGEB mali destek çağrı programı kapsamında hazırlanan, KOP tarafından desteklenen ‘KOP İle Öz Bakıma Destek Elemanı Eğitimi’ projesinin tanıtımı yapıldı, eğitime alınan 60 kadına katılım belgeleri düzenlenen tören ile verildi. Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Mahmut Sami Şahin’in de katıldığı törende, istihdam sorunundan etkilenen kadının çalışma hayatına dahil edilmesi amacıyla Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından kadın işgücünün istihdamının artırılması için KOP SOGEP mali destek çağrı programları kapsamında ‘KOP İle Öz Bakıma Destek Elemanı Eğitimi’ ile ilgili proje hazırlandığı hatırlatıldı. KOP tarafından uygun görülen 264 bin lira bütçeli ‘Öz Bakıma Destek Elemanı Eğitimi’ projesi ile sosyo-ekonomik destek alan 18-45 yaş arası 60 kadın kursa alındı. Kursiyerlere, mesleki eğitim faaliyeti kapsamında, yaşlı ve hasta ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde yeteneklerinin yeniden yapılandırılması yoluyla öz bakıma destek elemanı eğitimi verildiği aktarıldı. Projeye dahil edilen 60 kadının ilk grup eğitimi 29 Aralık’ta tamamlanacağı diğer grubun eğitiminin ise 8 ay süreceği bildirildi.
KOP’TAN DESTEK
Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Mahmut Sami Şahin, KOPSOGEP ile şimdiye kadar toplam 106 proje için 22 milyon 729 bin 500 lira aktarıldığını söyledi. Şahin, Bu projeler sayesinde kırsal alandan kent merkezine yapılan göçün önüne geçmeyi, bölgede yeni bir iş sahası oluşturmayı, ekonomik hayatta aktif olarak yer almayan özellikle gençler ve kadınlar olmak üzere yerel halkın üretimde yer almasını sağlamayı hedeflediklerini söyledi. Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli ise, toplumu koruyucu, önleyici, eğitici, geliştirici, güçlendirici, rehberlik ve rehabilite edici sosyal hizmet faaliyetlerine ilişkin her yıl kalkınma ajanslarına projeler sunarak çocuk, kadın, engelli alanında kamuoyundaki eğilim ve beklentileri karşılamaya çalıştıklarını aktardı. Neşeli, 2021 yılı KOP SOGEP mali destek çağrı programına İl ‘KOP İle Öz Bakıma Destek Elemanı Eğitimi Projesi’ ile katıldıklarını hatırlattı. Neşeli, projedeki amaçlarının kadın istihdamı olduğunun altını çizdi. Konuşmaların ardından Proje Koordinatörü Psikolog Ayça Şahin, slayt eşliğinde proje hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Daha sonra proje kapsamında kursa alınan kursiyerlere katılım belgeleri verildi. •İhsan Çelikkaya•

Anahtar Kelimeler:
Kadınlara Mesleki EğitimYozgatIlerigazetesiPerşembeAralıkHaberAileveSosyalHizmetlerİlMüdürlüğüAbdullahNeşeliKOPSORGEBözBakımaDestekElemanıEğitimProjesiTanıtımIstihdam
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
VAHŞET!
VAHŞET!
Kermese Destek
Kermese Destek
Yaya trafiği anlatıldı
Yaya trafiği anlatıldı
Pancardaki mağduriyet
Pancardaki mağduriyet
HAZIRIZ!
HAZIRIZ!
Rüzgar çatı uçurdu
Rüzgar çatı uçurdu
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim