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Kadınlar üretiyor

SORGUN İlçesinin Bahadın Beldesi’nde yaşayan kadınlar, yöresel ürünlerin tekrar üretilmesi ve yeni nesillere aktarılması başlattığı çalışma aralıksız devam ediyor.

Kadınlar üretiyor

SORGUN İlçesinin Bahadın Beldesi’nde yaşayan kadınlar, yöresel ürünlerin tekrar üretilmesi ve yeni nesillere aktarılması başlattığı çalışma aralıksız devam ediyor.

16 Mart 2019 Cumartesi 00:00
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Kadınlar üretiyor

Yaklaşık bir yıl önce kurulan Bahadın Kadın Eli Derneği bünyesinde bir araya gelen kadınlar, bölgede üretilen yufka ekmek, erişte, mantı aşı, turşu, reçel, gönül çöreği gibi yöresel ürünlerin tanıtılması ve yeni nesillere aktarılmasına yönelik çalışmalar dikkat çekti. CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ile birlikte Kadın Eli Derneği'ni ziyaret ederek, kadınların ürettiği el emeği ürünler ve derneğin kadın istihdamına yönelik çalışmaları hakkında bilgi alışverişinde bulundu. CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar’ın da hazır bulunduğu ziyaretin ardından, Keven ve Taşdelen, Bahadın Belediye Başkanı Dilaver Özcan'ı da makamında ziyaret etti.

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