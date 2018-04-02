Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 11°
parçalı bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
114930
ALTIN
168.703
DOLAR
3.9520
STERLİN
5.5509
EURO
4.8717

Kadınlar Salonda buluştu

NİSA Kadın Platformu tarafından Yozgat’ta gerçekleştirilen ilk etkinlikte, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç’ın eşi Dilek Yurtnaç ve Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey’in eşi Beyza Karacabey de hazır bulundu.

Kadınlar Salonda buluştu

NİSA Kadın Platformu tarafından Yozgat’ta gerçekleştirilen ilk etkinlikte, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç’ın eşi Dilek Yurtnaç ve Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey’in eşi Beyza Karacabey de hazır bulundu.

02 Nisan 2018 Pazartesi 07:00
24 Okunma
Kadınlar Salonda buluştu

Yozgat’ta faaliyetini sürdüren bazı sivil toplum kuruluşunun da destek verdiği etkinlik, Yozgat Belediyesi Büyük Sinema ve Kültür Salonu’nda gerçekleştirildi. Etkinlikte Nisa Kadın Platformu’nun slayt eşliğinde tanıtımı yapıldı. Daha sonra eğitmen Rabia Yağmur, yaptığı konuşma ile Müslüman kadınların görev ve sorumlulukları hakkında bilgiler aktardı. 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Av köpekleri yarıştı
Av köpekleri yarıştı
ORYANTRiNG YARIŞLARI NEFES KESTi
ORYANTRiNG YARIŞLARI NEFES KESTi
Tarihi şadırvan saatine kavuştu
Tarihi şadırvan saatine kavuştu
Gençler kitap okudu
Gençler kitap okudu
Buzağıya sokakta serum
Buzağıya sokakta serum
Hayırlı olsun toplantısı
Hayırlı olsun toplantısı

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim