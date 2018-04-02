Kadınlar Salonda buluştu

Yozgat’ta faaliyetini sürdüren bazı sivil toplum kuruluşunun da destek verdiği etkinlik, Yozgat Belediyesi Büyük Sinema ve Kültür Salonu’nda gerçekleştirildi. Etkinlikte Nisa Kadın Platformu’nun slayt eşliğinde tanıtımı yapıldı. Daha sonra eğitmen Rabia Yağmur, yaptığı konuşma ile Müslüman kadınların görev ve sorumlulukları hakkında bilgiler aktardı.