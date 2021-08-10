KADINLAR KOOPERATiF KURDU

Yozgat’ta kuruluş çalışmalarını tamamlayan Sürmeli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ilk genel kurul çalışmalarını da tamamladı. Gülşen Işıksal’ın başkanlığa seçildiği kooperatifte İlknur Ünal ve Dilara Karakoç da yönetim kurulu üyesi olarak görev aldı. Kooperatifin Proje Koordinatörlüğünü üstlenen Merve Türker, Yozgat il Merkezinde kurulan ilk kadın kooperatifi olduğunu hatırlatarak, kadınların emeklerinin üretim sürecine dâhil edilmesi, bölgesel gelişme, kadının toplumdaki yeri açısından önem arz ettiğini bildirdi. Kırsal alanlarda iş yükünün büyük bir çoğunluğunu kadınların üstünde olduğunu hatırlatan Türker, ‘’Kırsal alanda yaşamın kaynağı olan kadın, doğal üretimin ve tüketimin, geleneksel kültürün, yöreye özgü yiyecek ve el sanatları üretiminin sürdürülmesinde başat rol oynamaktadır. Çalışabilir kadın nüfusunun, özellikle kırsal alanlarda, çalışma hayatına katılım oranının arttırılması hem ulusal hem de bölgesel olarak ekonomik ve sosyal kalkınmanın sağlanması açısından çok önemlidir’’ dedi. Kadınların çalışma sürecine dâhil olması ile kadının konumu ve sosyo-ekonomik rolünde de değişim gözleneceğine vurgu yapan Türker, kadının varlık ve etkinlik alanını kapalı aile yapısından çıkarıp, aileyi de geliştirici süreçlere yöneltmek olduğunu aktardı. Türker, ‘’Kadın, sadece aile ihtiyaçlarını karşılamak üzere üretimde bulunmak yerine çalıştığı, kurduğu ve işlettiği işletmeler aracılığıyla üretimini değerlendirebilmekte ve geliştirebilmektedir’’ diye konuştu.

MANTAR ÜRETİMİ

Proje Koordinatörü Merve Türker, S.S. Sürmeli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifinin 2022 yılı içerisinde üretimine başlayacağını da bildirdi. Türker, Kooperatif üyesi kadınların gerekli istiridye yetiştiriciliği eğitimini aldıklarına da vurgu yaparak, ‘’Tesiste ilk olarak yıllık yaklaşık 165 ton istiridye mantar üretimi gerçekleştirilecektir. Üretilecek mantarının gerekli pazar araştırmaları tamamlanmış olup Pazar sorunumuz bulunmamaktadır. Projemizin akabinde ise peyzaj bitkileri, misel, fide fidan üretimi, tıbbi aromatik bitki üretimi planlanmaktadır. Üretimi geçekleştirecek arkadaşlarımızın tamamını kadınlar oluşturacaktır. Üretim, pazarlama ve satış planlanmış olup bütün aşamaları kadınlar takip edecektir’’ ifadelerini kullandı. Türker, Yozgat’ta bir ilk olmak ve kadınların tamamına örnek olmak istediklerini de kaydetti. Türker, ‘’Kooperatifimiz ve projemiz sayesinde Yozgat ilinde yaşayan kadınlarımızın sosyo-kültürel ve ekonomik gelişimlerine katkı sağlamak istiyoruz. Üretimlerimizin çok yakın zamanda başlayacağını öngörmekteyiz. Çalışanlarımızın, dezavantajlı kadın guruplardan oluşması için devlet kurumlarımız ile görüşmelerimiz devam etmektedir. Tesisin üretime geçmesi ile birlikte kadın istihdamı da artacaktır. Kadınlar olarak bu işi başaracağımıza inanıyoruz. Bize bu yolda destek veren, yalnız bırakmayan, kadınların sosyo-ekonomik ve kültürel gelişimini destekleyen ve kooperatifimiz ile sürekli ilgilenen kıymetli devlet büyüklerimize kadın arkadaşlarımız adına teşekkür ederim’’ diyerek, açıklamasını noktaladı.