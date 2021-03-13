Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1557
ALTIN
419.455
DOLAR
7.5633
STERLİN
10.5396
EURO
9.0399

KADINLAR iLMEK iLMEK iŞLiYOR

Yozgat Halk Eğitim Merkezi’nde kadınlar açılan dokuma kursunda ‘cicim dokuma’ tekniği ile üretim yapıyor. Merkezi ziyaret eden Yozgat Valisi Ziya Polat, yapılan çalışmaları inceleyip, merkez yöneticilerinden bilgi aldı.

13 Mart 2021 Cumartesi 00:57
KADINLAR iLMEK iLMEK iŞLiYOR

YOZGAT Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Akşam Sanat Okulu tarafından açılan dokuma kursuna katılan kadınlar, 'cicim dokuma' tekniğiyle ipliği dokuyarak, kilim, atkı ve fular üretiyor. Yozgat Valisi Ziya Polat, Yozgat Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan İpek Bez Dokuma,  Filografi, Kağıt Rölyef, Ahşap Yakma kurslarını ziyaret etti. Vali Polat, kursiyerleri yaptıkları çalışmalardan dolayı tebrik etti, kadınlara meslek edindirme konusunda her türlü desteğin verildiğini söyledi. Yozgat'ta Halk Eğitim Merkezi’nde yaklaşık dört yıldır devam eden cicim dokuma sanatı kursuna katılan kadınlar, 'cicim dokuma' tekniği ile ipleri dokuyarak kilim, atkı ve fular üretiyor. Hem meslek öğrenen kadınlar, ürettikleri ürünleri de satarak ev ekonomilerine de katkı sağlıyor. Yozgat Valisi Ziya Polat’ı yapılan çalışmalar hakkında bilgilendiren kurs usta öğreticisi Aynur Caner, kursta, kilim, kumaş, keten ve ipek dokuma yaptıklarını söyledi. Caner, Yozgat yöresine ait ancak uzun yıllardır yapılmadığı için unutulmaya yüz tutmuş geleneksel dokuma sanatını tekrar canlandırmak istediklerini bildirdi. Caner, ‘’Kursiyerimiz dokuma üzerine bütün ürünleri yapabiliyor. Kursiyerlerimiz hem meslek öğreniyor, hem de aldıkları siparişlerle bir gelir elde ediyor. Ayrıca evlerinde bulunan atık ipleri de burada değerlendirmiş oluyorlar’’ şeklinde konuştu. Yozgat Valisi Ziya Polat, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nu da ziyaret ederek, İl Koordinatörü Selim Türker'den çalışmaları hakkında bilgi aldı, personele kolaylıklar diledi, Koronavirüs tedbirlerine hassasiyetle riayet edilmesi istedi. 

Anahtar Kelimeler:
KADINLAR ILMEK ILMEK IŞLiYOR
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kadın Kooperatiflerine Destek
Kadın Kooperatiflerine Destek
Vali Polat, Covit19 bilgisi aldı
Vali Polat, Covit19 bilgisi aldı
Drenaj çalışmaları
Drenaj çalışmaları
Fidan dikimi
Fidan dikimi
Yenipazar’da Taziye Evi projesi
Yenipazar’da Taziye Evi projesi
Sarıkaya'dan İlk hafız çıktı
Sarıkaya'dan İlk hafız çıktı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim