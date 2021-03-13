KADINLAR iLMEK iLMEK iŞLiYOR

YOZGAT Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Akşam Sanat Okulu tarafından açılan dokuma kursuna katılan kadınlar, 'cicim dokuma' tekniğiyle ipliği dokuyarak, kilim, atkı ve fular üretiyor. Yozgat Valisi Ziya Polat, Yozgat Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan İpek Bez Dokuma, Filografi, Kağıt Rölyef, Ahşap Yakma kurslarını ziyaret etti. Vali Polat, kursiyerleri yaptıkları çalışmalardan dolayı tebrik etti, kadınlara meslek edindirme konusunda her türlü desteğin verildiğini söyledi. Yozgat'ta Halk Eğitim Merkezi’nde yaklaşık dört yıldır devam eden cicim dokuma sanatı kursuna katılan kadınlar, 'cicim dokuma' tekniği ile ipleri dokuyarak kilim, atkı ve fular üretiyor. Hem meslek öğrenen kadınlar, ürettikleri ürünleri de satarak ev ekonomilerine de katkı sağlıyor. Yozgat Valisi Ziya Polat’ı yapılan çalışmalar hakkında bilgilendiren kurs usta öğreticisi Aynur Caner, kursta, kilim, kumaş, keten ve ipek dokuma yaptıklarını söyledi. Caner, Yozgat yöresine ait ancak uzun yıllardır yapılmadığı için unutulmaya yüz tutmuş geleneksel dokuma sanatını tekrar canlandırmak istediklerini bildirdi. Caner, ‘’Kursiyerimiz dokuma üzerine bütün ürünleri yapabiliyor. Kursiyerlerimiz hem meslek öğreniyor, hem de aldıkları siparişlerle bir gelir elde ediyor. Ayrıca evlerinde bulunan atık ipleri de burada değerlendirmiş oluyorlar’’ şeklinde konuştu. Yozgat Valisi Ziya Polat, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nu da ziyaret ederek, İl Koordinatörü Selim Türker'den çalışmaları hakkında bilgi aldı, personele kolaylıklar diledi, Koronavirüs tedbirlerine hassasiyetle riayet edilmesi istedi.