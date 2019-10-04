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Kadınlar Çanakkale'yi gezdi

SORGUN Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, kültürel faaliyetler kapsamında Sorgunlu kadınlara yönelik Çanakkale gezisi düzenledi.

Kadınlar Çanakkale'yi gezdi

SORGUN Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, kültürel faaliyetler kapsamında Sorgunlu kadınlara yönelik Çanakkale gezisi düzenledi.

04 Ekim 2019 Cuma 00:00
Kadınlar Çanakkale'yi gezdi

Geziye katılan kadınlar, Bursa'da Osman Bey ve Orhan Gazi'nin türbelerinin ziyaret ettikten sonra Çanakkale'ye geçti.  Sorgun Belediye Başkanı Ekinci, sosyal belediyeciliğe önem verdiklerini söyledi.  Bursa, Çanakkale ve Gelibolu yarımadasında bulunmanın heyecanını Sorgunlu kadınlara yaşatmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Ekinci, "Belediyelerin bir önemli görevi de sosyal aktivitelere öncelik vermek, insanlara kültürünü, tarihini daha yakından tanımalarına olanak sağlamaktır. Böyle bir etkinliği düzenlemiş olmaktan çok mutluyuz" dedi. Geziye katılan kadınlar da Başkan Ekinci'ye teşekkür etti. 

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