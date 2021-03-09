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KADINLAR BiLGiLENDiRiLDi

Kadına şiddetin önüne geçek amacıyla hazırlanan KADES uygulaması ile çocukların ve gençlerin uyuşturucu kullanımının önüne geçme konusunda anne duyarlılığından faydalanmak amacıyla geliştirilen ‘En İyi Narkotik Polisi: Anne’ projesinin çalışmaları anlatıldı.

09 Mart 2021 Salı 00:09
KADINLAR BiLGiLENDiRiLDi

YOZGAT Valiliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, bir süre önce uygulamaya konulan KADES uygulaması ile çocukların ve gençlerin uyuşturucu kullanımının önüne geçme konusunda anne duyarlılığından faydalanmak amacıyla geliştirilen ‘En İyi Narkotik Polisi: Anne’ adlı projelerin çalışmaları hakkında bilgilendirme yapıldı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte, hayatın her alanında önemli rol alan, toplumun temeli olan insanı yetiştiren kadınların Dünya Kadınlar Gününü kutlandı. Gerçekleştirilen bilgilendirme seminerde, hayata geçirilen, ‘En İyi Narkotik Polisi Anne’ ile ‘Aile İçi ve Kadına Şiddet’ projeleri, UYUMA, KADES, HAYDİ mobil uygulamaları anlatıldı. Yozgat Valisi Ziya Polat, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı, kadınların baş tacı olduğunu söyledi. Vali Polat, kadına şiddette birin bile çok büyük bir rakam olduğunu, asıl amacın sıfır şiddet, sıfır can kaybı olduğunun altını çizdi. Vali Polat, madalyanın bir tarafında kadın, diğer tarafında erkek olan bir millete mensup olduğumuz hatırlatmasında bulundu. Vali Polat, ‘’Gelin hep beraber uyuşturucu, şiddet, hayvana eziyetle mücadele edelim. Bu millet yüz yıllardır mazluma umut olan bir millet. Beklentisi olunan bir milletiz. Şiddet ne Türk töresinde ne de dinimizde vardır. Yiğitler Şehri Yozgat’ta hep beraber buna dur diyelim. Tüm çabamız siz değerli kadınlarımızın huzur ve mutluluğu içindir. Tüm gayretimiz daha sağlıklı nesillerin yetiştirilmesine katkı sağlamak içindir. Kıymetli annelerimiz, sizlerin feraseti ve evlatlarınıza olan sevginizle bu mücadeleyi hep birlikte başaracağımıza inanıyoruz” dedi. İHSAN ÇELİKKAYA 

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KADINLAR BiLGiLENDiRiLDi
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