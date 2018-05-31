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Kadına şiddet konuşuldu

YOZGAT Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nün destekleriyle Yozgat Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nde düzenlen ‘Kadına şiddet ve Aile içi iletişim’ konulu konferans, tarım çalışanlarının ilgisini çekti.  

Kadına şiddet konuşuldu

YOZGAT Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nün destekleriyle Yozgat Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nde düzenlen ‘Kadına şiddet ve Aile içi iletişim’ konulu konferans, tarım çalışanlarının ilgisini çekti.  

31 Mayıs 2018 Perşembe 07:00
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Kadına şiddet konuşuldu

Şiddete değinildi, yasal ve insani konular hakkında bilgilendirmede bulunuldu. Şiddetin tanımı, çeşitleri, ülkemizde ve dünyadan şiddet istatistikleri, kadına yönelik şiddetin çocuklar ile birlikte yetişkinler üzerindeki etkileri, sonuçları, kadına yönelik şiddetle mücadelenin önemiyle ilgili bilgiler aktarıldı. Şiddetin Türk Ceza Kanunu, İş Kanunu ve Türk Medeni Kanunu’ndaki yeri, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Kanunu, tedbir kararları ve süreçleri, kadınlara yönelik şiddetle mücadelede kurumsal mekanizmalar ve kadınlara karşı şiddetle mücadelede bireysel olarak yapılabilecekler üzerinde duruldu. 

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