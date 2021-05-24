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Kadına şiddet kameraya yansıdı

Yozgat'ta akaryakıt istasyonunun marketinde bir kadının darbedilmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

24 Mayıs 2021 Pazartesi 00:27
Kadına şiddet kameraya yansıdı

Alınan bilgiye göre, 11 Mayıs'ta bir akaryakıt istasyonundaki marketten alışveriş yapan 45 yaşındaki A.D, eski sevgilisi olduğu iddia edilen 24 yaşındaki Ş.T'nin saldırısına uğradı. Marketin güvenlik kamerası kayıtlarına yansıyan saldırıda, Ş.T'nin yerdeki A.D'ye yumruk ve tekmeyle defalarca vurduğu görülüyor. A.D'nin boğazına sarılan ve elindeki bıçakla tehdit eden Ş.T, saldırılarını yerde de sürdürüyor. Akaryakıt istasyonu çalışanlarının ve markete alışveriş yapmak için gelen bir müşterinin, yaşanan şiddet olayına tepki vermemesi ise dikkati çekiyor. Olay yerinden geçen polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Ş.T, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. 

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