KADIN ÜRETiCiLERE DESTEK

YOZGAT İl genelinde, özellikle yöresel doğal ürünlerin işlenerek ekonomiye kazandırılması noktasında çalışmalarını sürdüren üretici kadınlar, örnek çalışmalarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Yozgat Valisi Ziya Polat, il genelinde 8 kadın kooperatifinin bulunduğunu belirterek, il ve ilçe yöneticilerinin kadınların üretimine destek verip, yer, pazarlama, üretim esnasında yaşadıkları sorunların çözümlenmesi yönünde gereken desteği vermelerini istedi. Vali Polat, Sarıkaya, Boğazlıyan, Çandır, Kadışehri, Çayıralan, Sorgun Bahadın ve Yenifakılı ilçelerinde kadın kooperatiflerinin bulunduğunu, Yenifakılı ilçesinde farklı bir yapılanmanın söz konusu olduğunu bildirdi. Vali Polat, ‘’Kaymakamlarımız, Belediye Başkanlarımız kadın kooperatiflerimize sahip çıkıp, yer vermek suretiyle, kadınlarımızın üretim yapmaları desteklemeliyiz. Kadınlarımız üretim yapabilecekleri yer istiyoruz. Olmayan yerlerdeki kaymakam arkadaşlarımız da kadın kooperatifleri kurulması için gerekli çalışmaları yapsınlar. Sadece kağıt üzerinde kurulmalarını istemiyorum. Bu kadınlarımız ne üretiyorlar, ne yapıyorlar Tarım İl Müdürlüğümüz ile ortaklaşa çalışın, üretimleri varsa ne ürettiklerini çıkartalım ve onların ürettiklerini satmamız da önemli’’ dedi. Kadınların ürettiği ürünleri Valilik olarak alabileceklerini kaydeden Vali Polat, belediyelerin, Kaymakamların, diğer kurumların da ürünleri alarak pazara sunulması için adımlar atmaları gerektiğini bildirdi. Vali Polat, ‘’Sadece evrak üzerinde 10-15 tane kadın kooperatifi kurduk demeyelim. Kuruldu, yer tahsisi yapalım, Halk Eğitimlerde yer verilebilir, uygun yerler bulalım. Bu kadın kooperatiflerini üretime dönük istiyoruz. Kadın Kooperatiflerimizin projelerini de inceleyelim, gerekirse bizim Valilik Proje ekipleri de incelesin ve bunların projeleri onaylansın’’ diye konuştu. •İhsan Çelikkaya•