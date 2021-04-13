Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1376
ALTIN
454.496
DOLAR
8.1429
STERLİN
11.2118
EURO
9.7024

KADIN ÜRETiCiLERE DESTEK

Yozgat Valizi Ziya Polat, üretici kadınların birlikte üretim yapabilmeleri, ürettikleri ürünlerin pazara sunulması noktasında il ve ilçe yöneticilerinin gerekli desteği vermesini istedi.

13 Nisan 2021 Salı 00:43
KADIN ÜRETiCiLERE DESTEK

YOZGAT İl genelinde, özellikle yöresel doğal ürünlerin işlenerek ekonomiye kazandırılması noktasında çalışmalarını sürdüren üretici kadınlar, örnek çalışmalarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Yozgat Valisi Ziya Polat, il genelinde 8 kadın kooperatifinin bulunduğunu belirterek, il ve ilçe yöneticilerinin kadınların üretimine destek verip, yer, pazarlama, üretim esnasında yaşadıkları sorunların çözümlenmesi yönünde gereken desteği vermelerini istedi. Vali Polat, Sarıkaya, Boğazlıyan, Çandır, Kadışehri, Çayıralan, Sorgun Bahadın ve Yenifakılı ilçelerinde kadın kooperatiflerinin bulunduğunu, Yenifakılı ilçesinde farklı bir yapılanmanın söz konusu olduğunu bildirdi. Vali Polat, ‘’Kaymakamlarımız, Belediye Başkanlarımız kadın kooperatiflerimize sahip çıkıp, yer vermek suretiyle, kadınlarımızın üretim yapmaları desteklemeliyiz. Kadınlarımız üretim yapabilecekleri yer istiyoruz. Olmayan yerlerdeki kaymakam arkadaşlarımız da kadın kooperatifleri kurulması için gerekli çalışmaları yapsınlar. Sadece kağıt üzerinde kurulmalarını istemiyorum. Bu kadınlarımız ne üretiyorlar, ne yapıyorlar Tarım İl Müdürlüğümüz ile ortaklaşa çalışın, üretimleri varsa ne ürettiklerini çıkartalım ve onların ürettiklerini satmamız da önemli’’ dedi.  Kadınların ürettiği ürünleri Valilik olarak alabileceklerini kaydeden Vali Polat, belediyelerin, Kaymakamların, diğer kurumların da ürünleri alarak pazara sunulması için adımlar atmaları gerektiğini bildirdi. Vali Polat, ‘’Sadece evrak üzerinde 10-15 tane kadın kooperatifi kurduk demeyelim. Kuruldu, yer tahsisi yapalım, Halk Eğitimlerde yer verilebilir, uygun yerler bulalım. Bu kadın kooperatiflerini üretime dönük istiyoruz. Kadın Kooperatiflerimizin projelerini de inceleyelim, gerekirse bizim Valilik Proje ekipleri de incelesin ve bunların projeleri onaylansın’’ diye konuştu. •İhsan Çelikkaya• 

Anahtar Kelimeler:
KADIN ÜRETiCiLERE DESTEK
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MiSAFiR KABUL ETMEYiN!
MiSAFiR KABUL ETMEYiN!
Demirsoy’dan bir eser daha
Demirsoy’dan bir eser daha
Kültür öyküsü anlatıldı
Kültür öyküsü anlatıldı
Değerli taşlara ilgi artıyor
Değerli taşlara ilgi artıyor
Ramazan yardımı
Ramazan yardımı
Soğuk hava ağaçları etkiledi
Soğuk hava ağaçları etkiledi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim