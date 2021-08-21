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Kadın Muhtar ‘Varım’ dedi

Yozgat il genelinde, doğal afetten zarar görenlere yardım amaçlı başlatılan ‘Ben de Varım’ başlıklı kampanyaya Akdağmadeni ilçesinde görev yapan kadın muhtar da destek verdi.

21 Ağustos 2021 Cumartesi 00:22
Kadın Muhtar ‘Varım’ dedi

Yangın ve Sel Afeti sonrası, yaraların birlikte sarılması amacıyla başlatılan ‘Ben de Varım’ kampanyasına bağışlar devam ediyor. Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinin tek kadın muhtarı olan Tekkegüneyi Muhtarı Songül Çiftçi, bir aylık maaşını bağışlayarak, kampanyaya destek verdi. Çiftçi, maaşını bağışladıktan sonra Kaymakam İrem Baha Yağan tarafından makamda kabul edilip, teşekkür edildi. Muhtar Songül Çiftçi, ‘’Bu felaketler hepimizin başına gelebilir. Başımıza bir felaket geldiğinde herkes birilerinden bir şeyler bekler. Bende sadece bana düşen vatandaşlık görevimi yaptım. Devletimiz orada özveriyle çalışıyor, bende bir vatandaş olarak üzerime düşeni yaptım. İnsan insan oldukça mutlu olur. Biz de insanlığımızı yaptık” dedi. Kaymakam İrem Baha Yağan ise, böylesine önemli bir yardımı böylesine hassas bir dönemde yaparak yardımlaşmayı çok güzel bir şekilde ortaya koyan Muhtarın kendilerini duygulandırdığını söyledi. Yağan, ‘’Kendilerine çok teşekkür ediyor, bu örnek davranışlarından dolayı kendilerine bu teşekkür belgesini takdim ediyorum. Burada bütün ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız adına sizlere tekrar teşekkür ediyoruz. Duyarlı halkımız dayanışma içindedir. Akdağmadeni olarak yardım severliğimizi bir kez daha gösterelim. Bugün Songül Muhtarımız Ben de Varım dedi. Haydi Akdağmadeni hemşehrilerim, Akdağmadeni olarak Biz de Varız diyelim. Kaymakamlığımızın irtibat numarası ile iletişime geçip Akdağmadeni halkının yardım severliğini gösterelim’’ çağrısında bulundu.

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Kadın Muhtar ‘Varım’ Dedi
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