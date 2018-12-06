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Kadın Hakları Günü

YOZGAT Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Taner Yıldız, 5 Aralık Kadın Hakları Günü vesilesi ile Yozgat Kadın ve Demokrasi Derneği Temsilcisi Fadime Solmaz’ı ziyaret etti.

Kadın Hakları Günü

YOZGAT Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Taner Yıldız, 5 Aralık Kadın Hakları Günü vesilesi ile Yozgat Kadın ve Demokrasi Derneği Temsilcisi Fadime Solmaz’ı ziyaret etti.

06 Aralık 2018 Perşembe 07:00
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Kadın Hakları Günü

Yıldız, 5 Aralık 1934 yılında Anayasa ve Seçim Kanunu’nda yapılan yasa değişikliği ile Kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesi neticesinde her yıl 5 Aralık’ta Kadın Hakları Günü kutlandığını söyledi. Yıldız, “İŞKUR İl Müdürlüğü olarak dezavantajlı konumda bulunan Kadınlara yönelik istihdam hizmetlerimizi sürekli artıyoruz. Kadın istihdamının, kadın sorunlarının gündeme getirilmesi ve bu konularda farkındalık oluşturulması açısından bugünün anlam ve önemine dikkat çekmek üzere ziyaretlerde bulunduk, bilgi alışverişi yaptık’’ dedi.

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