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KADES anlatıldı

AYDINCIK İlçesinde, KADES uygulamasının tanıtımı ve farkındalığın artırılmasına yönelik eğitim çalışması yapıldı.

12 Mart 2021 Cuma 00:52
KADES anlatıldı

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda verdiği eğitimde, KADES uygulaması hakkında bilgi verildi, uygulama telefonlarına yüklenilmesi yönünde bilinçlendirme faaliyeti yapıldı. KADES uygulamasının, son yıllarda giderek artan kadına şiddet olaylarının önüne geçebilmek, kadınlara yardım edebilmek amacıyla geliştirildiği hatırlatıldı. Eşinden veya bir başkasından şiddet gören ya da şiddete maruz kalma ihtimali olan kadınların, akıllı telefonları üzerinden yapacakları ihbarlarda hızlı bir şekilde Kadın Acil Destek İhbar Sistemi’ne ulaşabildikleri kaydedildi. Akıllı telefon kullanıcısı bir kadının, Google Play Store ve Apple Store uygulamasından indireceği ‘Kadın Destek Uygulamasını (KADES)’ programına, T.C. Kimlik Numarasıyla girebileceği bildirildi. Sonrasında ise EGM gelen aktivasyon kodu ile aktif hale getirebileceği açıklandı. Aile içi ve kadına yönelik şiddet mağduru kadınların acil durumlarda cihaz konum bilgisini açarak bir tuşla 155 Polis İmdat Acil Çağrı Merkezine ulaşabilecekleri, yardım çağrısının yapıldığı olay yerine en yakın ekip veya devriyenin sevk edilerek olaya müdahalesi sağlanacağı anlatıldı. 

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KADES Anlatıldı
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