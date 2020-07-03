SARAYKENT ilçesinde kaçak kazı yapacakları tahmin edilen şüpheliler, jandarma tarafından takibi yapılarak yakalandı.

Saraykent ilçesinde 2’nci derece sit alanı olan Atalan mevkiinde, devriye faaliyeti görevini icra eden Jandarma ekiplerini gören, bölgede kaçak kazı yapmak için bulundukları tahmin edilen otomobil içerisindeki şüpheliler, devriye tarafından kaçarken yakalandı. Otomobilde yapılan arama neticesinde, define aramada kullanılan 2 dedektör, 2 dizüstü bilgisayar, tablet, akü ve kazı olayında kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Olay ile ilgili adli makamlara bilgi verilerek, yakalanan iki şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.