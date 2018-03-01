Kaçak kazarken yakalandı

Yozgat Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, il merkezindeki hal içerisinde faaliyet gösteren O.D isimli şahsa ait markette meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili çalışma başlattı. Polis ekipleri, yaptıkları çalışma neticesinde hırsızlığı 66 plakalı araç ile Y.T. 33, N.P. 40, S.H. 34 ve E.Y. 37 isimli şüphelilerin yaptığını tespit etti. Ekipler, yaptıkları çalışma neticesinde Y.T. ve E.Y. isimli şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından E.Y., çıkarıldığı mahkeme tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Y.T., ise adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı. Diğer iki şüphelinin ise yakalama çalışmalarına devam edildiği belirtildi.

KAÇAK KAZI YAPARKEN YAKALANDILAR

Yozgat İl Jandarma komutanlığı ekipleri tarafından Yozgat Merkez Köylerinde yapılan kaçak kazı operasyonu sonucunda, kaçak kazı yaptıkları tespit edilen Y.G., V.K., Y.B., S.G. ve H.H isimli 5 şüphelinin suçüstü yakalandığı bildirildi. Olay yerinde kaçak kazı olayında kullandıkları 2 Adet kova, 1 Adet tüp, 1 Adet Kazma, 1 Adet kürek, 1 Adet matkap, 1 Adet matkap kabı, 4 Çift eldiven, 1 Adet balyoz, 1 Adet çapa, 2 Adet çekiç, 1 Adet keser ve 1 Adet çapa ele geçirildiği, olay ile ilgili 5 şüphelinin ise adli makamlara sevk edildiği kaydedildi.