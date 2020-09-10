Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1100
ALTIN
468.304
DOLAR
7.4753
STERLİN
9.7264
EURO
8.8245

Kaçak avcılara takip

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne bağlı ekipler, av bölgelerinde denetimlerini sıklaştırarak, kaçak av yapanlara göz açtırmıyor.

10 Eylül 2020 Perşembe 00:49
Kaçak avcılara takip

DOĞA Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne bağlı ekipler, kaçak avcılığın önüne geçmek, yaban hayvanlarını korumak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ülkemizin sahip olduğu tabii kaynak değerlerinden yaban hayatının korunması, geliştirilmesi, bu kaynakların gelecek nesillere intikalinin sağlanması amacıyla Kara Avcılığı Kanunu kapsamında ‘planlı’ ve ‘kotalı’ olarak ilan edilen avlaklarda avcılık yönetim faaliyetleri yürütülüyor. Kanun kapsamında, 150 memeli, 481 kuş ve 130 sürüngen türü kayıt altına alınırken, bunlardan 121 memeli, 378 kuş türü ile sürüngenlerin tamamı koruma altında tutuluyor. 10 memeli ve 103 kuş türü ise ‘av hayvanı’ olarak belirlendi. Kaçak olarak avlananlara yönelik para cezası ile birlikte, ekosistemde meydana getirilen tahribat, eksilme nedeniyle de tazminat bedeli uygulanıyor. Kaçak avlananların olayda kullandığı otomobil, motosiklet, traktör, tüfek ve ağ gibi eşyalara da el konuluyor. Yasa dışı avlanırken yakalanan avcıların avladıkları çakal, yaban keçisi, tilki ve ördeğin yanı sıra karaca, ceylan, kızıl şahin, kartal, doğan, kuğu, flamingo, turna, sülün, keklik gibi hayvanlara el konulurken, yaralı kurtulan hayvanlar tedavileri yapılarak doğaya salınıyor.  (Seyfettin Sağlam)

Anahtar Kelimeler:
Kaçak Avcılara Takip
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye’deki ilk santral
Türkiye’deki ilk santral
YOL ÇALIŞMASINA DEVAM
YOL ÇALIŞMASINA DEVAM
OSB’de değerlendirme
OSB’de değerlendirme
Adli Tatil sona erdi
Adli Tatil sona erdi
Kazada bir kişi öldü
Kazada bir kişi öldü
Diva-Sen de yargıya gitti
Diva-Sen de yargıya gitti
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim