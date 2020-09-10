Kaçak avcılara takip

DOĞA Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne bağlı ekipler, kaçak avcılığın önüne geçmek, yaban hayvanlarını korumak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ülkemizin sahip olduğu tabii kaynak değerlerinden yaban hayatının korunması, geliştirilmesi, bu kaynakların gelecek nesillere intikalinin sağlanması amacıyla Kara Avcılığı Kanunu kapsamında ‘planlı’ ve ‘kotalı’ olarak ilan edilen avlaklarda avcılık yönetim faaliyetleri yürütülüyor. Kanun kapsamında, 150 memeli, 481 kuş ve 130 sürüngen türü kayıt altına alınırken, bunlardan 121 memeli, 378 kuş türü ile sürüngenlerin tamamı koruma altında tutuluyor. 10 memeli ve 103 kuş türü ise ‘av hayvanı’ olarak belirlendi. Kaçak olarak avlananlara yönelik para cezası ile birlikte, ekosistemde meydana getirilen tahribat, eksilme nedeniyle de tazminat bedeli uygulanıyor. Kaçak avlananların olayda kullandığı otomobil, motosiklet, traktör, tüfek ve ağ gibi eşyalara da el konuluyor. Yasa dışı avlanırken yakalanan avcıların avladıkları çakal, yaban keçisi, tilki ve ördeğin yanı sıra karaca, ceylan, kızıl şahin, kartal, doğan, kuğu, flamingo, turna, sülün, keklik gibi hayvanlara el konulurken, yaralı kurtulan hayvanlar tedavileri yapılarak doğaya salınıyor. (Seyfettin Sağlam)