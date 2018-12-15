Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
hafif yağmur
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
90529
ALTIN
213.658
DOLAR
5.3738
STERLİN
6.7554
EURO
6.0725

Kablo Hırsızlığı

YOZGAT İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kale Köyü’nde Türk Telekom Müdürlüğüne ait yaklaşık 320 metre yeraltı telefon kablosunun çalınması olayıyla ilgili iki kişi yakaladı.

Kablo Hırsızlığı

YOZGAT İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kale Köyü’nde Türk Telekom Müdürlüğüne ait yaklaşık 320 metre yeraltı telefon kablosunun çalınması olayıyla ilgili iki kişi yakaladı.

15 Aralık 2018 Cumartesi 07:00
8 Okunma
Kablo Hırsızlığı

Olay ile ilgili yapılan araştırmalar neticesinde, olay şüphelilerinin çalıntı kabloları Yozgat Merkez ilçede bir hurdacıya sattıkları duyumunu alan Jandarma ekipleri, hurda dükkanında bulunan güvenlik kamerasını inceleyerek, iki şüpheli belirlendi. Savcılıktan alınan talimat ile şüpheliler yakalanarak, gözaltına alındı. Sorguları sonrasında çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu. Çalıntı kablolar ise muhafaza altına alındı. 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Borçlar yapılandırılacak
Borçlar yapılandırılacak
Şehit Polis için mevlit
Şehit Polis için mevlit
MERKEZiM HER YERDE
MERKEZiM HER YERDE
Kadınlardan sergi
Kadınlardan sergi
Kaçak kazı operasyonu
Kaçak kazı operasyonu
Kaymakamın okul ziyareti
Kaymakamın okul ziyareti

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim