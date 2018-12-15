Kablo Hırsızlığı

Olay ile ilgili yapılan araştırmalar neticesinde, olay şüphelilerinin çalıntı kabloları Yozgat Merkez ilçede bir hurdacıya sattıkları duyumunu alan Jandarma ekipleri, hurda dükkanında bulunan güvenlik kamerasını inceleyerek, iki şüpheli belirlendi. Savcılıktan alınan talimat ile şüpheliler yakalanarak, gözaltına alındı. Sorguları sonrasında çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu. Çalıntı kablolar ise muhafaza altına alındı.
15 Aralık 2018 Cumartesi 07:00
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