Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 17°
açık
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
102784
ALTIN
275.580
DOLAR
5.6929
STERLİN
7.0270
EURO
6.2557

KABA EVLiLiKTE 7’iNCi SIRADAYIZ

TÜRKİYE İstatistik Kurumu verilerine göre, Yozgat kaba evlenme oranıyla ilk sıralarda yer alıyor.

KABA EVLiLiKTE 7’iNCi SIRADAYIZ

TÜRKİYE İstatistik Kurumu verilerine göre, Yozgat kaba evlenme oranıyla ilk sıralarda yer alıyor.

04 Ekim 2019 Cuma 00:00
KABA EVLiLiKTE 7’iNCi SIRADAYIZ

Yozgat, kaba evlenme istatistiklerine göre, binde 7.72 ile ilk 7 il arasında yer aldı. Yozgat’ta geçtiğimiz yıl 3 bin 256 çift evlendi. Yozgat'ta kaba evlenme hızı 2016 yılında 8,6 iken 2017 yılında 8,2'ye düştü. Geçen yıl ise 7,72 olarak gerçekleşti. Kaba boşanma hızı de yükseldi. 2016 yılında binde 1,32 olan kaba boşanma hızı 2017 yılında binde 1,14'e indi. Geçen yıl ise yeniden tırmanışa geçip 1,45'e yükseldi. Türkiye’de 2018 yılında gerçekleşen evlilik sayısı 553 bin 202 iken kaba evlenme hızı binde 6,80 oldu. Kaba evlenme hızının Türkiye’de en yüksek olduğu iller yani diğer illere göre evlenme oranlarının daha yüksek olduğu iller sıralamasında 8,55 kaba evlenme hızıyla Kilis ilk sırada yer aldı. Bunu Adıyaman binde 8.29, Aksaray binde 8.05, Ağrı binde 7.98, Şanlıurfa binde 7.8, Mardin binde 7.75 ile takip etti. Yozgat binde 7.72 ile 7’inci sırada yer alırken, Yozgat’ı Muş binde 7.59, Osmaniye binde 7.59, Gaziantep binde 7.53 ile takip etti.  Türkiye’de 2018 yılında kaba evlenme hızının en düşük olduğu il 4,43 oranıyla Gümüşhane il sırada yer aldı. 4,91 kaba evlenme hızıyla Bayburt ikinci, 5,13 kaba evlenme hızıyla Kastamonu üçüncü, 5,42 kaba evlenme hızıyla Tunceli dördüncü sırada bulunuyor. Gümüşhane, Bayburt, Kastamonu ve Tunceli’nin oransal olarak Türkiye’de en az evliliğin gerçekleştiği iller olduğu kaydedildi. 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yüksek Hızlı Trende ihale hazırlığı
Yüksek Hızlı Trende ihale hazırlığı
ZAHMETSiZ TARIMA DEVAM
ZAHMETSiZ TARIMA DEVAM
Meclis muhtarlarla toplandı
Meclis muhtarlarla toplandı
Pazarda sorun dinledi
Pazarda sorun dinledi
Yatırımlara takip
Yatırımlara takip
Camiler haftası kutlanıyor
Camiler haftası kutlanıyor
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim