KABA EVLiLiKTE 7’iNCi SIRADAYIZ

Yozgat, kaba evlenme istatistiklerine göre, binde 7.72 ile ilk 7 il arasında yer aldı. Yozgat’ta geçtiğimiz yıl 3 bin 256 çift evlendi. Yozgat'ta kaba evlenme hızı 2016 yılında 8,6 iken 2017 yılında 8,2'ye düştü. Geçen yıl ise 7,72 olarak gerçekleşti. Kaba boşanma hızı de yükseldi. 2016 yılında binde 1,32 olan kaba boşanma hızı 2017 yılında binde 1,14'e indi. Geçen yıl ise yeniden tırmanışa geçip 1,45'e yükseldi. Türkiye’de 2018 yılında gerçekleşen evlilik sayısı 553 bin 202 iken kaba evlenme hızı binde 6,80 oldu. Kaba evlenme hızının Türkiye’de en yüksek olduğu iller yani diğer illere göre evlenme oranlarının daha yüksek olduğu iller sıralamasında 8,55 kaba evlenme hızıyla Kilis ilk sırada yer aldı. Bunu Adıyaman binde 8.29, Aksaray binde 8.05, Ağrı binde 7.98, Şanlıurfa binde 7.8, Mardin binde 7.75 ile takip etti. Yozgat binde 7.72 ile 7’inci sırada yer alırken, Yozgat’ı Muş binde 7.59, Osmaniye binde 7.59, Gaziantep binde 7.53 ile takip etti. Türkiye’de 2018 yılında kaba evlenme hızının en düşük olduğu il 4,43 oranıyla Gümüşhane il sırada yer aldı. 4,91 kaba evlenme hızıyla Bayburt ikinci, 5,13 kaba evlenme hızıyla Kastamonu üçüncü, 5,42 kaba evlenme hızıyla Tunceli dördüncü sırada bulunuyor. Gümüşhane, Bayburt, Kastamonu ve Tunceli’nin oransal olarak Türkiye’de en az evliliğin gerçekleştiği iller olduğu kaydedildi.