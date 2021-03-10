JASAT göz açtırmıyor

Gelen çağrı üzerine Boğazlıyan ilçesi Yenipazar beldesinde yaşayan şahsın Tohum Eleme Deposundaki elektrik kablolarının kesilerek çalındığının bildirilmesi üzerine JASAT ekibi harekete geçti. Boğazlıyan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde JASAT ekiplerince yapılan araştırmalar, teknik takip sonucunda açık kimlikleri tespit edilen 4 şüpheli şahıs Kayseri’nin İncesu İlçesinde kullandıkları araç ile birlikte yakalandı. Araç içerisinde yapılan aramada 400 kilo bakır kablo, kablo kesme makası, Caraskal aleti ele geçirildi. Çalınan malzemelerin beş ayrı bölgede tarlada sulama amaçlı kullanılan dalgıç pompa ve trafo kablolarının olduğu kaydedildi. Çalıntı malzemeler sahiplerine teslim edildi. Olaya karışan şüpheli şahısların daha evvelden birçok adli sabıkalarının bulunduğu belirlendi. Olay ile ilgili şüpheli şahıslar gözaltına alınarak sevk edildiği adli makamlarca ikisi tutuklanarak, Boğazlıyan Cezaevine konuldu. Diğer iki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.