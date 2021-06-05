JASAT etkin çalışıyor

Yozgat’ın Çekerek İlçesi Jandarma Komutanlığına müracaatta bulunan İlbeyli Köyünde ikamet eden vatandaş, kendisine ait 10 küçükbaş hayvanın hayvan ağılından çalındığını, çalan kişi ve kişilerden şikâyetçi olduğunu bildirdi. Çekerek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Yozgat İl Jandarma Komutanlığı JASAT, Olay Yeri İnceleme ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Suç mahalli ile bölgede yapılan teknik inceleme, araştırma neticesinde çalınmış olduğu bildirilen 10 koyun cinsi küçükbaş hayvanın kaybolmuş olduğu tespit edildi. İlbeyli Köyü ile Eymir Beldesi arasındaki Maden Ocağı mevkiinde bulunarak sahibine teslim edildi.