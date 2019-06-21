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Jandarmanın Kuruluşu

ÇEKEREK ilçesinde Kaymakam Evren Çakır, Jandarma Teşkilatı’nın 180'inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

Jandarmanın Kuruluşu

ÇEKEREK ilçesinde Kaymakam Evren Çakır, Jandarma Teşkilatı’nın 180'inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

21 Haziran 2019 Cuma 00:00
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Jandarmanın Kuruluşu

İlçe Jandarma Komutanlığı personeli ile bir araya gelen Kaymakam Çakır, ‘’Kurulduğu günden bu yana ülkemizin ve toplumumuzun huzur ve güvenliğini sağlamada büyük bir fedakarlık ve özveriyle, zaman mefhumu gözetmeksizin görevini yerine getiren Jandarma Teşkilatımızın 180'inci kuruluş yıl dönümünü kutlamanın onurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Yurdumuzda yürütülen güvenlik hizmetlerinin çok önemli bir parçası olan Jandarma Teşkilatımız, ülkemizin bölünmez bütünlüğü ile huzur ve asayişin sağlamasında, önleyici tedbirler alarak suç ve suçlu ile mücadelede yürüttüğü takdiri hak eden operasyonları ile çok önemli görev ve sorumlulukları yerine getirerek, yüce milletimizin sevgisini ve güvenini kazanmıştır’’ dedi. Kaymakam Çakır, kahraman Jandarma teşkilatının, bundan sonra da üstlendiği bu zorlu görevleri başarıyla sürdüreceğine yürekten inandığının altını çizdi.

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