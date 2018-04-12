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Jandarmadan operasyon

YOZGAT İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Şefaatli ilçesinde yaptıkları operasyon neticesinde tarihi objeler ele geçirdi.

Jandarmadan operasyon

YOZGAT İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Şefaatli ilçesinde yaptıkları operasyon neticesinde tarihi objeler ele geçirdi.

12 Nisan 2018 Perşembe 07:00
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Jandarmadan operasyon

Jandarma ekipleri tarafından alınan duyum üzerine Şefaatli’de bir araç içerisinde yapılan arama neticesinde 227 adet Roma, Bizans, Osmanlı ve Selçuklu dönemlerine ait bronz, bakır ve gümüş sikke, 22 adet yüzük, 8 adet kolye ucu, 5 adet ok ucu, 5 adet elbise iğnesi, 3 adet giysi takısı, 1 adet cam bilezik parçası ve 39 adet tarihi obje ele geçirildi. Olayla ilgili B.Y ve M.Ü isimli şüpheliler adli makamlara sevk edildi.

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