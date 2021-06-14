Jandarmadan maske

Jandarma ekipleri, ilçe merkezinde esnaf ve vatandaşlara üzeninde ‘Sağlığın için maskeni, hayatın için emniyet kemerini tak’ yazılı maske dağıtarak maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymalarını istedi. Daha sonra Bazlambaç köy yakınlarında uygulama yapan ekipler, durdurdukları araç sürücülerine ve araçtaki vatandaşlara maske dağıttı. Vatandaşlardan Yusuf Yıldız, jandarmanın yaptığı uygulamadan çok memnun olduklarını söyledi. Yılız, "Jandarma bize maske verdi, koronavirüsten korunmamız için maske takmamızı, mesafe kurallarına uymamızı istedi. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Jandarmamızın 182. kuruluş yıl dönümünü kutuluyorum" dedi. (Eyüp Yıldız/aa)