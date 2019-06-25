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Jandarmadan, kaçak kazı yapanlara suçüstü

YOZGAT İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı aldığı duyum doğrultusunda gerçekleştirdiği operasyonda, kaçak kazı yaptıkları ileri sürülen 3 şüpheli, kazıda kullandıkları malzemelerle birlikte suçüstü yakalandı.

Jandarmadan, kaçak kazı yapanlara suçüstü

YOZGAT İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı aldığı duyum doğrultusunda gerçekleştirdiği operasyonda, kaçak kazı yaptıkları ileri sürülen 3 şüpheli, kazıda kullandıkları malzemelerle birlikte suçüstü yakalandı.

25 Haziran 2019 Salı 06:41
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Jandarmadan, kaçak kazı yapanlara suçüstü

Edinilen bilgilere göre, Yozgat İl Jandarma Komutanlığı, kaçak kazı yapıldığı duyumunun alınması üzerine operasyon için düzen aldı. Şefaatli ilçesinin Tahiroğlu köyü Bozbel mevkiinde konuşlanan jandarma, şüphelilerin olay yerine gelip, kazı yapmaya başladıkları anda operasyon düzenlendi. Jandarma ekibini gören zanlılar, traktör ile Şefaatli ilçesi Karalar köyü istikametine doğru kaçarlarken, yolları kesilerek, zanlılar kıskıvrak yakaladı. Şüpheli üç şahısla birlikte, kaçak kazıda kullandıkları tahmin edilen jeneratör, hilti, detektör, 8 bakır çubuk, kaçak kazı olayında kullanılan diğer muhtelif malzemeler muhafaza altına alındı. Üç şüpheli ile ilgili adli makamlara bilgi verilerek, soruşturma başlatıldı.

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JandarmadanKaçak Kazı Yapanlara Suçüstü
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