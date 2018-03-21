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Jandarma yakaladı, adliye bıraktı

YOZGAT İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Boğazlıyan ilçesinde silah kaçakçılığı ihbarı üzerine yaptığı operasyon neticesinde iki şüpheliyi tutukladı.

Jandarma yakaladı, adliye bıraktı

YOZGAT İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Boğazlıyan ilçesinde silah kaçakçılığı ihbarı üzerine yaptığı operasyon neticesinde iki şüpheliyi tutukladı.

21 Mart 2018 Çarşamba 07:00
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Jandarma yakaladı, adliye bıraktı

Boğazlıyan ilçesinde H.İ.S ve H.S isimli şüphelilerin silah kaçakçılığı yaptığı duyumu üzerine Jandarma ekipleri, adli makamlardan alınan arama kararı ile şüphelilerin ev ve eklentilerinde arama yaptı. Arama neticesinde 2 adet 9 milimetre çapında ruhsatsız tabanca ve 27 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheliler sevk edildikleri adli makamlarca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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