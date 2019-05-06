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Jandarma temizlik yaptı

YOZGAT’ta jandarma ekipleri, Topçu Göleti'nde dip ve çevre temizliği gerçekleştirdi.

Jandarma temizlik yaptı

YOZGAT’ta jandarma ekipleri, Topçu Göleti'nde dip ve çevre temizliği gerçekleştirdi.

06 Mayıs 2019 Pazartesi 00:00
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Jandarma temizlik yaptı

Merkez İlçe Jandarma Komutanı Teğmen İzzet Görenli koordinesinde, farkındalık oluşturmak amacıyla "temiz toplum temiz çevre" sloganıyla çalışma başlatıldı. Bu kapsamda Merkez Jandarma Karakol Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş İlker Akın ve Tarım Orman Müdürlüğünde görevli su ürünleri mühendisi Seyfali Ağtepe, dalgıç kıyafetiyle Topçu Göleti'ne daldı. Gölette dip temizliği yapan Akın ve Ağtepe, çaydanlık, şişe, poşet içinde çöp ve balık ağları çıkardı. Jandarma personeli de gölet çevresindeki çöpleri topladı.  Ekipler, botla, gölet çevresinde kaçak avcılık yapılıp yapılmadığını da kontrol etti. Bölgeye pikniğe gelen vatandaşlardan Ergün Gül, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Burası Yozgat'ın en güzel yerlerinden birisi. Vatandaşlarımızın burayı temiz tutmasını istiyoruz. Jandarma ekiplerimize duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi. 

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