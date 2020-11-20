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JANDARMA BULDU

Boğazlıyan ilçesinde kayıp ihbarı yapılan, akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen kadını Jandarma tarafından yapılan arazi taraması sonucunda bulundu.

20 Kasım 2020 Cuma 00:23
JANDARMA BULDU

BOĞAZLIYAN ilçesinde ikamet eden, aklı dengesi yerinde olmadığı belirtilerek, kayıp ihbarı yapılan yaşlı kadın Jandarmanın arazi taraması sonucunda bulundu. 66 yaşındaki kadının 18 Kasım 2020 sabah saat 06.00’dan itibaren kendisinden haber alınamadığı belirtilerek, İlçe Jandarma Komutanlığına ihbarı yapıldı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından harekete geçen Jandarma ekipleri, kaybolan kadını bulmak üzere arazide arama-tarama faaliyeti gerçekleştirdi. İkamet ettiği evinden yaklaşık üç kilometre uzaklıkta dağlık arazide ağaçların arasında yerde uzanır vaziyette sağ olarak bulunan yaşlı kadının genel durumunun iyi olduğu, tedbir amaçlı olarak Boğazlıyan Devlet Hastanesi’ne muayene edilmek üzere götürüldüğü bildirildi.

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JANDARMA BULDU
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