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Yozgat Belediyesi tarafından düzenlenen 18. Uluslar arası Sürmeli Kültür-Sanat ve Sosyal Etkinlikleri kapsamında Büyük Sinema’da kadınlar için Yeşilçam Film Matinesi düzenlendi. 

İzlemediler

Yozgat Belediyesi tarafından düzenlenen 18. Uluslar arası Sürmeli Kültür-Sanat ve Sosyal Etkinlikleri kapsamında Büyük Sinema’da kadınlar için Yeşilçam Film Matinesi düzenlendi. 

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
11 Ağustos 2017 Cuma 07:07
79 Okunma
İzlemediler

Yozgat Belediyesi tarafından bu yıl 18'incisi düzenlenen Uluslararası Sürmeli Kültür Sanat ve Sosyal Etkinlikleri'nin son gününde Yozgat Belediyesi Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkezi'nde kadınlara özel hazırlanan 'Selvi Boylum Al Yazmalım' filmi sahnelendi. Özellikle kadınlar için hazırlanan Yeşilçam Film Matinesine, Yozgatlı kadınlar ilgisiz kaldı. 350 kişilik salonda sadece 6 kadın filmi izledi.
 

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