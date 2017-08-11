İzlemediler

Yozgat Belediyesi tarafından bu yıl 18'incisi düzenlenen Uluslararası Sürmeli Kültür Sanat ve Sosyal Etkinlikleri'nin son gününde Yozgat Belediyesi Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkezi'nde kadınlara özel hazırlanan 'Selvi Boylum Al Yazmalım' filmi sahnelendi. Özellikle kadınlar için hazırlanan Yeşilçam Film Matinesine, Yozgatlı kadınlar ilgisiz kaldı. 350 kişilik salonda sadece 6 kadın filmi izledi.

