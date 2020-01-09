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iYi Partiden destek

İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Osman Kozan, Sorgun kömür ocağında işten çıkarılan işçilere destek verdi.

iYi Partiden destek

İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Osman Kozan, Sorgun kömür ocağında işten çıkarılan işçilere destek verdi.

09 Ocak 2020 Perşembe 03:04
iYi Partiden destek

İşçileri eylem yaptıkları işletme önündeki çadırda, partililerle birlikte ziyaret eden Kozan, işçilerin haklarını alabilmeler için konunun takipçisi olacaklarını belirterek, ‘’Muhalefet Partisi olmamız, Yozgat'tan bir Milletvekilimizin olmaması hasebiyle bir yaptırım gücümüz yok. Ama, oradaki mağdur kardeşlerimizin sorunları çözülünceye kadar, bu işin takipçisi olacağız. Birileri, 'Neden birkaç gün sonra gittiğimizi' sorabilir. Birkaç gün bekleyelim bakalım seçilmiş beyler ne yapacak?' dedik. Yaptığımız ziyarette gördük ki, aslında bu sorunun yaşanacağını 4 ay öncesinden icraat makamında bulunan tüm siyasiler biliyorlarmış. Geçen 6 günde ise, oraya gidenler veya Ankara'da oturduğu yerden ahkam kesenlerin henüz yaptıkları hiçbir icraat olmamış. Oraya gidenler, sadece nutuk çekmişler! Ankara'dan ahkam kesenlerde, klavye delikanlılığı yapmışlar’’ dedi. İYİ Parti İl Başkanı Kozan, kışın ayazında, çaresizlik içerisinde, umut ışığı bekleyen 135 mağdur insan ile birlikte evlerinde çaresiz bekleyen ailelerinin bulunduğuna dikkat. Kozan, ‘’Birileri İstanbul'da lüks otellerde bir araya gelip, 'Yozgat'a yatırım yapacağız' demagojilerini yapmaya devam ede dursun. Yozgat'ımız da, elde kalan 3-5 işletmede birer birer kapanıyor ve insanlar ekmeğini kaybetmeye devam ediyor. Bu yaşananlar kader değil! Hele tesadüf hiç değil!’’ diye konuştu.

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IYi Partiden Destek
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