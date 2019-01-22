İYİ Parti iddialı

İYİ Parti İl Başkanı Metin Özışık, partisinin tüm ilçelerde seçim yarışına katılacağını ifade ederek birçok ilçede başarıya ulaşacaklarını bildirdi. Hafta sonu Sorgun’da görkemli bir aday tanıtım töreni yaptıklarını hatırlatan Özışık, sadece Sorgun değil, diğer tüm ilçelerde yerel seçimleri kazanmak için çalışacaklarını aktardı. Başkan Özışık, “Kesin başarıya ulaşacağımız ilçeler var. Bunun yanı sıra sıkı çalışarak kazanacağımız ilçeler var. Adaylarımız zoru başaracak” dedi. Metin Özışık, il merkezinde de İYİ Parti olarak yarışa ortak olacaklarını dile getirdi.