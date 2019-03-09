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İttifaktan Muhtar ziyareti

YOZGAT’ta Mahalli İdareler seçimine Millet İttifakı olarak birlikte tek aday ile giren İYİ Parti İle CHP seçim gezilerini sürdürürken, ilk STK ziyaretini Yozgat Muhtarlar Derneğine yaptı.

İttifaktan Muhtar ziyareti

YOZGAT’ta Mahalli İdareler seçimine Millet İttifakı olarak birlikte tek aday ile giren İYİ Parti İle CHP seçim gezilerini sürdürürken, ilk STK ziyaretini Yozgat Muhtarlar Derneğine yaptı.

09 Mart 2019 Cumartesi 00:00
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İttifaktan Muhtar ziyareti

İYİ Parti Belediye Başkan Adayı Metin Özışık, CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven ile partililerin katıldığı ziyarette birlik beraberlik mesajı verildi. İYİ Parti Belediye Başkan Adayı Metin Özışık, bu ay sonunda yapılacak olan yerel seçimler öncesinde CHP ve İYİ Parti olarak bir ittifak yaptıklarını ve bu ittifakın ortak belediye başkan adayının ise kendisinin olduğunu söyledi. Bugün esnaf ziyaretleri yaptıklarını dile getiren Özışık, muhtarların mahallelerin yüreği, kalbi olduğunu bu nedenle de ilk STK ziyaretlerini Muhtarlar Derneğine gerçekleştirdiklerini vurguladı. CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven ise, Yozgat’ta seçimlerin barış ve kardeşlik içerisinde geçeceğine inandığını dile getirerek, muhtarlığın demokrasinin en temel direği olduğunu anlattı. Muhtarlar derneği Başkanı Abbas Ergül, bu yerel seçimlerin demokratik bir seçim olduğunu bu demokrasinin beşiğinin ise muhtarlar olduğunu vurgulayarak herkese kapılarının açık olduğunu sözlerine ekledi.

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