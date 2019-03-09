İttifaktan Muhtar ziyareti

İYİ Parti Belediye Başkan Adayı Metin Özışık, CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven ile partililerin katıldığı ziyarette birlik beraberlik mesajı verildi. İYİ Parti Belediye Başkan Adayı Metin Özışık, bu ay sonunda yapılacak olan yerel seçimler öncesinde CHP ve İYİ Parti olarak bir ittifak yaptıklarını ve bu ittifakın ortak belediye başkan adayının ise kendisinin olduğunu söyledi. Bugün esnaf ziyaretleri yaptıklarını dile getiren Özışık, muhtarların mahallelerin yüreği, kalbi olduğunu bu nedenle de ilk STK ziyaretlerini Muhtarlar Derneğine gerçekleştirdiklerini vurguladı. CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven ise, Yozgat’ta seçimlerin barış ve kardeşlik içerisinde geçeceğine inandığını dile getirerek, muhtarlığın demokrasinin en temel direği olduğunu anlattı. Muhtarlar derneği Başkanı Abbas Ergül, bu yerel seçimlerin demokratik bir seçim olduğunu bu demokrasinin beşiğinin ise muhtarlar olduğunu vurgulayarak herkese kapılarının açık olduğunu sözlerine ekledi.